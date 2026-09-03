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У Сочі атаковано порт (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Сочі атаковано порт (відео)
Над портом після атаки здійнявся дим
фото: скриншот з відео

Місцеві мешканці опублікували кадри після атаки

У Сочі, ймовірно, морські дрони атакували порт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Після атаки над портом здійнявся дим.

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Нагадаємо, 31 серпня та в ніч на 1 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника. Так, у місті Донецьку на Донеччині та Гвардійському (АР Крим), уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

До того ж у ніч проти 30 серпня Сили оборони України також уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників.

Також у ніч на 31 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.

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Теги: росія війна порт

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У Сочі атаковано порт (відео)
У Сочі атаковано порт (відео)
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