У Сочі атаковано порт (відео)
Місцеві мешканці опублікували кадри після атаки
У Сочі, ймовірно, морські дрони атакували порт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
Після атаки над портом здійнявся дим.
Нагадаємо, 31 серпня та в ніч на 1 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника. Так, у місті Донецьку на Донеччині та Гвардійському (АР Крим), уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
До того ж у ніч проти 30 серпня Сили оборони України також уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників.
Також у ніч на 31 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів.
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