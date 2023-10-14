Українські партизани у Криму викрили схованку окупантів

Агенти «Атеш» переконані, що окупанти розконцентровують свою техніку, адже бояться точних влучань Сил оборони України

Арегти руху «Атеш» знайшли таємну стоянку техніки

Українські партизани в Криму знайшли масштабну схованку російської техніки. Про це повідомляє рух «Атеш» у Telegram.

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«Наш агент виявив велику стоянку техніки окупантів у Євпаторії, серед якої є артилерійські установки 2С5 «Гіацинт-С», САУ 2С1 «Гвоздика», а також Краз-260 з БМК-460», – кажуть партизани.

Агенти «Атеш» переконані, що окупанти розконцентровують свою техніку, адже бояться точних влучань Сил оборони України по пунктах дислокацій російських підрозділів.

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Партизани навіть показали місце розташування техніки на карті і дали точні координати.

Раніше російський корабель «Павел Державин» був двічі атакований поблизу окупованого Севастополя. Крім того, 13 жовтня був уражений ворожий буксир.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державин». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

12 жовтня ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин».

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13 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакували ворожий носій крилатих ракет «Буян» (13 жовтня) та корабель «Павел Державин» (11 жовтня) в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.