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Українські партизани у Криму викрили схованку окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські партизани у Криму викрили схованку окупантів
Агенти «Атеш» переконані, що окупанти розконцентровують свою техніку, адже бояться точних влучань Сил оборони України
фото: АТЕШ/Telegram

Арегти руху «Атеш» знайшли таємну стоянку техніки

Українські партизани в Криму знайшли масштабну схованку російської техніки. Про це повідомляє рух «Атеш» у Telegram.

«Наш агент виявив велику стоянку техніки окупантів у Євпаторії, серед якої є артилерійські установки 2С5 «Гіацинт-С», САУ 2С1 «Гвоздика», а також Краз-260 з БМК-460», – кажуть партизани.

Українські партизани у Криму викрили схованку окупантів фото 1

Агенти «Атеш» переконані, що окупанти розконцентровують свою техніку, адже бояться точних влучань Сил оборони України по пунктах дислокацій російських підрозділів.

Українські партизани у Криму викрили схованку окупантів фото 2

Партизани навіть показали місце розташування техніки на карті і дали точні координати.

Українські партизани у Криму викрили схованку окупантів фото 3

Раніше російський корабель «Павел Державин» був двічі атакований поблизу окупованого Севастополя. Крім того, 13 жовтня був уражений ворожий буксир.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державин». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

12 жовтня ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин».

13 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакували ворожий носій крилатих ракет «Буян» (13 жовтня) та корабель «Павел Державин» (11 жовтня) в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.

Теги: окупанти корабель партизани

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