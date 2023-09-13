Українські військові просунулись біля Роботиного – ISW

Українські сили продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області і, як повідомляється, просунулися 12 вересня

За останню добу Збройні сили України просунулися біля Роботиного Запорізької області, а також в районі Кліщіївки Донецької області. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

Українські війська розпочали наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але на 12 вересня не зробили значних переміщень вперед. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони (МО), повідомляли про неуспішні атаки українських військ в районі Берестового (що знаходиться за 20 кілометрів на північний захід від Сватового), на південний захід від Кузьминого (3 кілометри на південний захід від Кремінної), біля Торського (що розташований за 15 кілометрів на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (10 кілометрів на південний захід від Кремінної).

Бої також тривають у районі Синьківки (розташованої за 8 кілометрів на північний схід від Куп’янська) і на напрямках Петропавлівка (7 кілометрів на схід від Куп’янська) і Кислівка (20 кілометрів на південний схід від Куп’янська). Російські військові блогери стверджують, що українські війська регулярно проводять атаки в районах лісів на заході від Кремінної.

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Російські війська 12 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська просувалися на північ від Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового).

12 вересня Генштаб України повідомив, що російські війська продовжують спроби прорвати українську оборону поблизу Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового).

Українські війська провели наступальні операції 12 вересня в районі Бахмута і нещодавно просунулися вперед. Геолокаційні знімки, опубліковані 11 і 12 вересня, свідчать про те, що українські сили рухаються вперед на північ від Курдюмівки (що розташована за 13 кілометрів на південний захід від Бахмута) і на південний захід від Майорська (21 кілометр на південний захід від Бахмута).

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії і відступають на південь від Бахмута. Російський військовий блогер стверджує, що українські сили діють в центральній частині Кліщіївки (7 кілометрів на південний захід від Бахмута), де раніше розташовувалися невідомі чеченські підрозділи «Ахмат».

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У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні операції поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили відбили російську атаку біля Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки). На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 вересня, видно, як підрозділи «Слов’янської» бригади тримають оборону на північ від Опитного.

Українські війська 12 вересня розпочали наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, проте наразі не має підтверджених звітів про їх просування. Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, підтвердила, що українські війська ввійшли в Опитне, і в цьому населеному пункті тривають бої. Російський військовий блогер стверджує, що Опитне контролюється російськими силами, і бої тривають на північ від цього населеного пункту, де українські сили утримують невизначені позиції. Міністерство оборони Росії повідомило, що російські сили відбили українські атаки поблизу Авдіївки.

Українські сили продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та не робили підтверджених наступів 12 вересня. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українську атаку на північно-західній околиці Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вранці 12 вересня.

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Українські сили продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області і, як повідомляється, просунулися 12 вересня. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли невизначених успіхів на південь і південний схід від Роботиного (12 км на південь від Оріхова).

Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські війська просунулися на 300-500 метрів на південь і південний схід від Роботиного і в районі Новоданилівки (4 км на південь від Оріхова).

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України уразили російську базу безпілотників у Донецькій області.

А українська снайперська група «Привид Бахмута» продовжує знищувати російських загарбників на Донбасі. Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, снайпер «мінусував» окупанта на відстані майже кілометра. Це сталося у Бахмуті поблизу «літачка».

