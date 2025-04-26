Стояв на захисті України з 2016 року. Згадаймо Валерія Свиридюка

У 2016 році став учасником АТО, відтоді усе його життя було пов’язане з військовою службою

Захисник України побував у багатьох гарячих точках на різних напрямках фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Свиридюка.

Старший солдат Валерій Свиридюк, колишній навідник механізованого відділення, помер у Рівненській обласній клінічній лікарні 2 квітня 2025 року від захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Валерій Свиридюк народився 3 серпня 1980 року у Костополі на Рівненщині. Навчався у школі №1, закінчив вечірню школу. Працював на підприємстві «Свиспан Лімітед».

У 2016 році став учасником АТО, відтоді усе його життя було пов’язане з військовою службою. Спочатку служив розвідником у 130-й бригаді, потім перейшов у 128-му, потім – у 42 окрему механізовану бригаду навідником механізованого відділення.

У 2016 році Валерій Свиридюк став учасником АТО, відтоді усе його життя було пов’язане з військовою службою фото: Костопільська міська рада/Facebook

Захисник України побував у багатьох гарячих точках на різних напрямках фронту. Мав кілька контузій та поранень, лікувався, проходив реабілітацію і знову повертався на службу. З позицій під Торецьком Валерія з пораненням та контузією евакуювали. Лікувався у Дніпрі, потім – у Рівненській обласній клінічній лікарні. З 10 лютого 2025 року захисник перебував у відпустці за станом здоров’я.

2 квітня старший солдат Валерій Свиридюк, колишній навідник механізованого відділення, помер у Рівненській обласній клінічній лікарні від захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

«Мій чоловік був доброю та чуйною людиною, чудовим татом для нашої доньки. Дуже вболівав за своїх побратимів і завжди відгукувався, якщо хтось з них потребував допомоги. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він став для багатьох інструктором, оскільки вже мав бойовий досвід. Навчав і давав поради, щоб у кожній ситуації побратими залишилися живими. На війні підірвав своє здоров’я, та після кожного лікування й реабілітації збирався повертатися у стрій», – розповіла Оксана Свиридюк, дружина Валерія Свиридюка.

Поховали Валерія Свиридюка 4 квітня 2025 року на кладовищі «Нове» в Костополі поряд з іншими воїнами Небесного легіону.

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Прощання із захисником України Валерієм Свиридюком фото: Костопільська міська рада/Facebook

У нашого захисника залишилися дружина, донька Леся, мама.

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