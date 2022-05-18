Українські військові збили літак рашистів (відео)
Підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак
Сьогодні, 18 травня, українські військові збили черговий літак російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба 57 ОМБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка.
«За даними штабу, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк. Також військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С». Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець. Також повідомлялося, що над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів.