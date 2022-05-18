Українські військові збили літак рашистів (відео)

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

«За даними штабу, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 18 травня, українські військові збили черговий літак російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба 57 ОМБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден Про файли cookies