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ЗСУ витісняють окупантів в районі Вербового – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ витісняють окупантів в районі Вербового – Генштаб
фото: Генштаб

На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують ведення наступальних дій

Українські військові витісняють ворога в районі Вербового Запорізької області. Крім того,

ЗСУ мають успіхи на схід від Кліщіївки та Андріївки, попри те, що ворог перекидає в район Бахмута нові резерви через значні втрати. Також українські військові витісняють ворога в районі Вербового Запорізької області. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. Мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

«У той же час окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб минулого тижня відновити втрачене положення у цих районах, а також в районах Богданівки, Хромового та Іванівського», – розповів спікер.

Крім того, через катастрофічні втрати російські окупанти перекидають на цей напрямок додаткові підрозділи.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції.

«Крок за кроком витісняють ворога в районі Вербового», –додав Ковальов.

На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом тижня здійснив понад 80 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Сєверного, Невельського та Первомайського Донецької області.

Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. 

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника.

 
 

Теги: окупанти авіація Генштаб військові озброєння Андрій Ковальов втрати ворог

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