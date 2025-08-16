Український снайпер встановив світовий рекорд, влучивши в окупантів з 4000 метрів

Як зазначає Defense Express, для встановлення нового рекорду було використано гвинтівку «Алігатор»

У четвер бійці снайперського спецпідрозділу «Привид» встановили світовий рекорд з дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки. Аналітики Defense Express повідомили, що боєць уразив двох окупантів на Покровському напрямку з відстані 4000 метрів, передає «Главком».

Попередній рекорд також належав українцям: не так давно боєць підрозділу СБУ ліквідував окупанта з дистанції 3800 метрів, використовуючи українську гвинтівку «Володар обрію».

Як зазначає Defense Express, для встановлення нового рекорду було використано гвинтівку «Алігатор», вироблену харківським підприємством «ХАДО-Холдинг». Ця гвинтівка магазинного типу калібру 14,5 мм має довжину ствола 1200 мм. Вона забезпечує початкову швидкість кулі в діапазоні від 980 до 1000 м/с. Вага «Алігатора» становить 25 кг, що фахівці вважають нормальною для такого калібру.

«При меншій вазі гвинтівки віддача була б значно відчутніша, навіть враховуючи дульне гальмо та амортизаційну пружину у прикладі», – наголосили в Defense Express.

У 2021 році виробник заявляв, що дальність пострілу з «Алігатора» становить 2 км, і зброя позиціонувалася як засіб для ураження неживих об'єктів. «Саме тому такі гвинтівки й називали «антиматеріальними». Але життя показало не лише абсолютно інші вимоги, а й реальні можливості української зброї, яка у рази перевищила оцінки своїх творців», – пишуть аналітики.

Зазначається, що 4 км – це не максимальна дальність польоту кулі з цієї гвинтівки. Теоретично, вона може пролетіти до 7 км. Однак, реальним обмеженням є розсіювання влучності. Вже на відстані 1,5 км куля може відхилитися від точки прицілювання в межах кола з діаметром в один метр. Тому фахівці припускають, що для досягнення результату на дистанції 4 км снайпер, вочевидь, здійснив серію пострілів.

