Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Український снайпер встановив світовий рекорд, влучивши в окупантів з 4000 метрів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Український снайпер встановив світовий рекорд, влучивши в окупантів з 4000 метрів
Попередній рекорд також належав українцям
фото з відкритих джерел

Як зазначає Defense Express, для встановлення нового рекорду було використано гвинтівку «Алігатор»

У четвер бійці снайперського спецпідрозділу «Привид» встановили світовий рекорд з дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки. Аналітики Defense Express повідомили, що боєць уразив двох окупантів на Покровському напрямку з відстані 4000 метрів, передає «Главком».

Попередній рекорд також належав українцям: не так давно боєць підрозділу СБУ ліквідував окупанта з дистанції 3800 метрів, використовуючи українську гвинтівку «Володар обрію».

Як зазначає Defense Express, для встановлення нового рекорду було використано гвинтівку «Алігатор», вироблену харківським підприємством «ХАДО-Холдинг». Ця гвинтівка магазинного типу калібру 14,5 мм має довжину ствола 1200 мм. Вона забезпечує початкову швидкість кулі в діапазоні від 980 до 1000 м/с. Вага «Алігатора» становить 25 кг, що фахівці вважають нормальною для такого калібру.

«При меншій вазі гвинтівки віддача була б значно відчутніша, навіть враховуючи дульне гальмо та амортизаційну пружину у прикладі», – наголосили в Defense Express.

У 2021 році виробник заявляв, що дальність пострілу з «Алігатора» становить 2 км, і зброя позиціонувалася як засіб для ураження неживих об'єктів. «Саме тому такі гвинтівки й називали «антиматеріальними». Але життя показало не лише абсолютно інші вимоги, а й реальні можливості української зброї, яка у рази перевищила оцінки своїх творців», – пишуть аналітики.

Зазначається, що 4 км – це не максимальна дальність польоту кулі з цієї гвинтівки. Теоретично, вона може пролетіти до 7 км. Однак, реальним обмеженням є розсіювання влучності. Вже на відстані 1,5 км куля може відхилитися від точки прицілювання в межах кола з діаметром в один метр. Тому фахівці припускають, що для досягнення результату на дистанції 4 км снайпер, вочевидь, здійснив серію пострілів.

Раніше ми писали, що у смузі відповідальності ОТУ «Донецьк» силами першого корпусу НГУ «Азов», разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами, за останні три доби зупинено просування противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Унаслідок активних дій противник зазнав значних втрат в живій силі.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російську терористичну армію у низці населених пунктів на Покровському напрямку. «Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького», – йдеться у повідомленні аналітиків ресурсу DeepState.

Як повідомлялося, Силам оборони України вдалося покращити ситуацію на Покровському напрямку. Про це зауважив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Теги: зброя рекорд снайпер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закупівля оборонного обладнання планується переважно у співпраці з іншими країнами
Естонія фінансуватиме оборону за рахунок кредиту
10 серпня, 08:07
Журналісти повідомляли, що Індія поставила на паузу плани із закупівлі зброї та техніки зі США
Індія заперечила припинення переговорів про закупівлю американської зброї
8 серпня, 20:47
Президент заслухав доповіді щодо дипстрайків
Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь
7 серпня, 14:45
Україна хоче взяти у Польщі зброю в кредит
Україна попросила у Польщі зброї на 120 млн євро в кредит
4 серпня, 15:18
Підняв одним пальцем 144 кг. Китайський фітнес-інфлюенсер встановив світовий рекорд (фото)
Підняв одним пальцем 144 кг. Китайський фітнес-інфлюенсер встановив світовий рекорд (фото)
30 липня, 21:58
На об'єкті підлітків залучають не лише до складання безпілотників в «Алабузі», а й до будівельних робіт
Збирають девʼятикласники. Росія різко пришвидшує виробництво «Шахедів»
25 липня, 16:08
Президент Китаю Сі Цзіньпін (л) і очільник РФ Володимир Путін (п) на параді у Москві 9 травня 2025 року
«Дроновий союз» Росії та Китаю. Чим він небезпечний для України?
21 липня, 16:30
У Європи немає часу. Війна вже поруч
У Європи немає часу. Війна вже поруч
18 липня, 08:00
Трамп запропонував Європі купувати зброю у США для подальшої передачі її Україні
Франція відмовилася від закупівлі американської зброї для України – Politico
16 липня, 10:14

Події в Україні

Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Український снайпер встановив світовий рекорд, влучивши в окупантів з 4000 метрів
Український снайпер встановив світовий рекорд, влучивши в окупантів з 4000 метрів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
Британська розвідка оцінила, скільки часу РФ знадобиться на окупацію чотирьох областей України
Британська розвідка оцінила, скільки часу РФ знадобиться на окупацію чотирьох областей України
Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
28K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
15K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6964
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4609
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua