Підняв одним пальцем 144 кг. Китайський фітнес-інфлюенсер встановив світовий рекорд (фото)

Спортсмен зафіксував восьмий рекорд у Книзі рекордів Гіннеса

Китайський фітнес-інфлюенсер Лю Вейцян здобув новий титул рекордсмена Книги рекордів Гіннеса, піднявши 144,72 кг лише середнім пальцем. Це неймовірне досягнення на шість кілограмів перевищує попередній світовий рекорд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на довідник Гіннеса.

Для встановлення рекорду 29-річний спортсмен сконструював спеціальний пристрій, приєднавши карабін до товстого фітнес-троса, на якому закріпив шість металевих пластин. Перед спробою всі компоненти конструкції були ретельно зважені, щоб підтвердити точну вагу.

фото: Книга рекордів Гіннеса

Під час встановлення рекорду Вейцян утримував вертикальне положення тіла протягом десяти секунд, після чого обережно опустив вагу на землю. Для порівняння, піднята ним вага дорівнює масі невеликого чорного ведмедя.

фото: Книга рекордів Гіннеса

фото: Книга рекордів Гіннеса

Це вже восьмий рекорд Лю Вейцяна, зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса за 14 років його занять важкою атлетикою. Серед інших його вражаючих досягнень:

Підтягування на кільцях з обтяженнями різної ваги, зокрема 60 фунтів (близько 27 кг), 80 фунтів (близько 36 кг), 100 фунтів (близько 45 кг) та з максимальною вагою – 109,20 кг;

Одне підтягування з обтяженням у 44,30 кг;

Максимальна кількість підтягувань за хвилину з вантажем 40 фунтів (приблизно 18 кг);

Найбільша кількість відтискань на кулаках із вантажем 80 фунтів (близько 36 кг) за одну хвилину.

Нагадаємо, Гафтор Бйорнссон, який зіграв в «Грі престолів», встановив новий світовий рекорд у становій тязі. Про це повідомляє «Главком».

На змаганнях у німецькому Нойкірхені ісландець Гафтор Бйорнссон підняв вагу 505 кілограмів. Для цього ним використовувалися спеціальний костюм і ремені, дозволені правилами.

Попередній рекорд (501 кг) також належав Гафтору та був встановлений у 2020 році.