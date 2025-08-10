Естонія фінансуватиме оборону за рахунок кредиту

Естонія планує взяти до 3,6 млрд євро оборонних позик за підтримки Єврокомісії

Естонія планує позичити до 3,6 млрд євро за підтримки Європейської комісії для фінансування оборонних витрат. Ця ініціатива є частиною загальноєвропейського плану переозброєння, мета якого – об'єднати зусилля країн-членів для закупівель зброї та боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Європейська комісія запропонувала позичити до 150 млрд євро, щоб потім надати їх державам-членам на більш вигідних умовах. За словами керівника Департаменту казначейства Міністерства фінансів Янно Луурмееса, Естонія очікує заощаджувати близько чотирьох мільйонів євро на рік на кожен мільярд позики.

«Естонія зацікавлена. Міністерство оборони підготувало початкову заявку та надіслало її до Європейської комісії, але весь цей процес все ще перебуває на відносно ранній стадії», – зазначив Луурмеес.

Керівник Департаменту НАТО та Європейського Союзу Міністерства оборони Калле Кірсс заявив, що кредит піде на фінансування:

зенітних ракет середньої та малої дальності;

Балтійської оборонної зони;

артилерійських снарядів та інших боєприпасів;

бойових машин піхоти;

доповнення військово-морського флоту.

За його словами, закупівля оборонного обладнання планується переважно у співпраці з іншими країнами, тобто шляхом спільних закупівель. Завдяки цій програмі Естонія може залучити кошти, які раніше було складно отримати, оскільки інші банки не охоче надають позики на закупівлю зброї.

Однією з головних умов кредиту є те, що щонайменше дві третини кінцевих деталей придбаної продукції повинні бути походженням з Європейського Союзу. Уряд Естонії має підготувати конкретніший план щодо проєктів, які фінансуватимуться, і подати його Європейській комісії до кінця листопада.

Нагадаємо, департамент поліції та прикордонної охорони Естонії будує ворота та різні барʼєри на Нарвському мосту, щоб перекрити прикордонний перехід до Росії, якщо виникне така потреба. Як передає «Главком», про це повідомляє видання ERR.

У прикордонному місті Нарва немає автомобільних переходів, тому посередині мосту зводять ворота для транспорту та пішоходів. На початку мосту встановлюють висувні металеві барʼєри.