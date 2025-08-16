На Буковині рятувальники витягли з колодязя три тіла

Рятувальники підняли тіла загиблих та передали їх на судово-медичну експертизу

Причину смерті чоловіків встановлюватиме судово-медична експертиза

На Буковині у селі Чуньків Чернівецького району загинули троє чоловіків під час очисних робіт у колодязі. Обставини їхньої смерті планують встановити за результатами експертизи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.

За інформацією ДСНС, 15 серпня рятувальники отримали повідомлення, що в одному з приватних домогосподарств троє людей спустилися на дно колодязя та перестали подавати ознаки життя. Це були чоловіки 1971, 1997 та 1994 років народження.

Рятувальники підняли тіла загиблих та передали їх на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

4 фото На весь екран







Раніше на Київщині рятувальники вдруге діставали з колодязя одного й того самого чоловіка. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у Житомирі рятувальники надали допомогу чоловіку, який піднявся на опору підвісного мосту в центрі міста та не зміг самостійно спуститися.

Окрім того, в Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Туриста знайшли в урочищі Болотин Грунь Рахівського району у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.