Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині рятувальники витягли з колодязя три тіла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині рятувальники витягли з колодязя три тіла
Рятувальники підняли тіла загиблих та передали їх на судово-медичну експертизу
фото: ДСНС Буковини

Причину смерті чоловіків встановлюватиме судово-медична експертиза

На Буковині у селі Чуньків Чернівецького району загинули троє чоловіків під час очисних робіт у колодязі. Обставини їхньої смерті планують встановити за результатами експертизи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.

За інформацією ДСНС, 15 серпня рятувальники отримали повідомлення, що в одному з приватних домогосподарств троє людей спустилися на дно колодязя та перестали подавати ознаки життя. Це були чоловіки 1971, 1997 та 1994 років народження.

На Буковині рятувальники витягли з колодязя три тіла фото 1

Рятувальники підняли тіла загиблих та передали їх на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

4 фото
На весь екран

Раніше на Київщині рятувальники вдруге діставали з колодязя одного й того самого чоловіка. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

Нагадаємо,  у Житомирі рятувальники надали допомогу чоловіку, який піднявся на опору підвісного мосту в центрі міста та не зміг самостійно спуститися. 

Окрім того, в Одесі люди застрягли на атракціоні у парку Шевченка. Система перестала працювати через відключення світла.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Туриста знайшли в урочищі Болотин Грунь Рахівського району у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Читайте також:

Теги: смерть Чернівецька область рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував дронами Сумщину
Росія вдарила по Сумщині: є жертва
25 липня, 04:38
21 липня 2024 сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річного хлопець упав у Дніпро та загинув
Загибель хлопця на канатній дорозі у Києві: під суд піде п'ятеро осіб, причетних до трагедії
22 липня, 11:41
Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році
Олімпійська чемпіонка Дальмайєр загинула в горах у Пакистані
30 липня, 15:52
У Житомирі стався вибух: служби працюють на місці
У Житомирі стався вибух: є загиблий, поліція працює на місці
5 серпня, 23:37
Йон Ілієску декілька разів очолював країну
Помер експрезидент Румунії, який очолив країну після повалення режиму Чаушеску
5 серпня, 19:10
На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень
У Харкові дитина дивом вижила після падіння з п'ятого поверху
11 серпня, 10:32
Матвій був наймолодшим сином у родині
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
31 липня, 16:07
Дитина сіла за кермо автомобіля у відсутності дорослих
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем
5 серпня, 12:13
6 серпня, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця
Смерть футболіста «Зорі» Білоцерковця: стала відома причина
7 серпня, 09:54

Події в Україні

На Буковині рятувальники витягли з колодязя три тіла
На Буковині рятувальники витягли з колодязя три тіла
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
Уряд спростив закупівлі для армії: Шмигаль розповів про зміни
Уряд спростив закупівлі для армії: Шмигаль розповів про зміни
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2757
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2555
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2474
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2439
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua