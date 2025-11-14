Головна Країна Політика
Парламентський комітет підтримав звільнення очільниці Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Гринчук фігурує в матеріалах розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці
фото: Міненерго

Світлана Гринчук заявляла, що на посаді «не ухвалювала жодного незаконного рішення»

Комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення депутатів.

Рішення було прийнято одностайним голосуванням учасників засідання. Комітет також вирішив відхилити аналогічну постанову народного депутата Ярослава Железняка, оскільки вона втратила актуальність.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

