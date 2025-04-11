Куди подівся символ столиці? Косаківський нагадав Кличку про зниклий герб Києва

Косаківський зазначає, що герб зник з мерії наприкінці 90-х років під приводом реконструкції фасаду за часів Олександра Омельченка

Перший у незалежній Україні Київський міський голова Леонід Косаківський нагадав про загадкове зникнення герба Києва з фасаду будівлі Київської міської ради на Хрещатику, 36, нагадавши, що він там має бути згідно з нормативними документами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Леоніда Косаківського.

У своєму дописі Косаківський опублікував дві світлини. На першій, датованій 27 травня 1995 року, зафіксовано урочисте встановлення герба Києва із зображенням Архістратига Михаїла на фасаді мерії. Ця подія відбулася за участі делегацій міст-побратимів Києва та історичних міст України, а сам герб був освячений представниками різних конфесій після його затвердження столичною радою.

Натомість на сучасному фото той самий фасад будівлі вже позбавлений головного міського символу. Косаківський зазначає, що герб зник з мерії наприкінці 90-х років під приводом реконструкції фасаду за часів мерства Олександра Омельченка, і відтоді його місцезнаходження залишається невідомим.

З фасаду Київської міської ради зник герб столиці із зображенням Архістратига Михаїла фото: Леонід Косаківський/Facebook

За словами Косаківського, він неодноразово звертався до колишніх та чинного міського голови Віталія Кличка з проханням повернути герб на його законне місце, посилаючись на чинне Положення про використання Герба міста Києва, яке прямо передбачає його розміщення на будівлі Київради. Проте, ці звернення, як і звернення інших небайдужих киян, залишилися без відповіді.

У своєму дописі Косаківський також цитує відповідь Віталія Кличка на депутатський запит Олени Терещенко від 2015 року щодо зникнення герба. Мер повідомив, що документи про герб зникли в період силового утримання будівлі мерії під час подій 2013-2014 років, що, за словами Косаківського, лише заплутує ситуацію.

Відповідь Віталія Кличка на депутатський запит Олени Терещенко (Єскіної) фото: Леонід Косаківський/Facebook

Перший мер Києва нагадує, що у травні цього року виповнюється 30 років з моменту повернення історичного герба до Києва, і висловлює надію, що до цієї символічної дати міська влада нарешті зробить кроки для відновлення історичної справедливості та поверне герб на фасад мерії. Він вважає, що технічно це цілком можливо за наявності політичної волі.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що оскаржив в суді рішення Київради про розширення повноважень голови Київської міськдержадміністрації.

3 квітня Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради. Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив». Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Раніше у фракції політичної сили міського голови Києва «Удар» заявляли, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень.