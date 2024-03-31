Губернатор Білгородщини поскаржився на ранкові обстріли (фото, відео)

За словами Главдкова, від удару в одному з житлових будинків начебто почалася пожежа

За даними місцевої влади, у Білгороді внаслідок нібито атаки вибиті вікна в одній із квартир багатоповерхівки, а також пошкоджені 18 приватних будинків

Сьогодні вранці Білгородська область РФ нібито зазнала обстрілу. В одному з житлових будинків почалася пожежа, є поранена. Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

Глава області похвалився, ніби над територією Білгородщини та Білгорода було збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста. За його словами, від удару в одному з житлових будинків начебто почалася пожежа. А жінка, яка в ньому проживає, буцімто отримала опіки.

Гладков також пожалівся, ніби в Білгороді були вибиті вікна в одній із квартир багатоповерхового будинку, а також пошкоджені 18 приватних житлових будинків. У двох із них виникла пожежа.

«Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання. Аварійні служби виїхали на місця пошкоджень для усунення наслідків», – додав губернатор.

Крім того, він повідомив про начебто руйнування внаслідок атаки в селищі Травневе, Дубове й Таврове.

Нагадаємо, що в ніч на 29 березня жителі Білгородської області чули гучні вибухи. Нібито працювала ППО. За словами Гладкова, внаслідок повітряної атаки на Білгород вибито вікна у квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену.

До відома, в ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.