Україну накриють сніг і дощі: прогноз погоди на 11 грудня

Погода в Україні буде хмарною

У вівторок, 13 грудня, в Україні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Так, за прогнозами синоптиків, 13 грудня вночі у більшості західних областей очікується невеликий сніг, у південній частині помірний дощ, місцями з мокрим снігом, на сході країни помірні дощі, на решті території без істотних опадів, вдень в Україні, крім західної частини, сніг та мокрий сніг, на південному сході країни дощ, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади, налипання мокрого снігу.

На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях 0-5° тепла, вдень у Криму до 8° тепла.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.