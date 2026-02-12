Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури

У ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

На місцях влучань наразі працюють підрозділи ДСНС та всі оперативні служби. Фахівці міських служб розпочали обстеження житлових будинків, розташованих поруч, щоб зафіксувати можливі пошкодження від вибухової хвилі чи уламків.

На цей час відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану потерпілого продовжує уточнюватися.

ДТЕК повідомляє, що у деяких частинах Хаджибейського та Київського районів міста Одеси сталося відключення електроенергії через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Як відомо, уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10-11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.