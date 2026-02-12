Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури

У ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

На місцях влучань наразі працюють підрозділи ДСНС та всі оперативні служби. Фахівці міських служб розпочали обстеження житлових будинків, розташованих поруч, щоб зафіксувати можливі пошкодження від вибухової хвилі чи уламків.

На цей час відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану потерпілого продовжує уточнюватися.

ДТЕК повідомляє, що у деяких частинах Хаджибейського та Київського районів міста Одеси сталося відключення електроенергії через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Як відомо, уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10-11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Теги: Одеса відключення світла Сергій Лисак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнована ТЕЦ-5 у Харкові
СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
15 сiчня, 10:30
Гетманцев переконаний, що ситуація з електроенергією відіб’ється на виконанні бюджету
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету
28 сiчня, 12:05
Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, регулярно перегорають підземні кабелі
Перекриття доріг через блекаути. ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини
29 сiчня, 04:16
Наслідки ударів по Одесі
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання у будинок
4 лютого, 03:56
Літня жінка отримала гарячу їжу у пункті видачі у Києві
Що каже міжнародне право про атаки Росії на енергетичні об'єкти України?
5 лютого, 01:31
Пропаганда подає роздуми як «визнання реальності»
Пропаганда РФ тиражує погрози про «взяття Одеси»
6 лютого, 11:52
Парселену називають одним із різновидів гало
Над Одесою зійшли одразу чотири Місяці
1 лютого, 20:57
Уночі Черкаси зазнали масованої атаки російськими БпЛА
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго
2 лютого, 11:29
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
10 лютого, 21:43

Новини

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалий, виникли проблеми зі світлом
В Одесі почав працювати підземний навчальний хаб для курсантів, створений за проєктом Метінвесту: репортаж
В Одесі почав працювати підземний навчальний хаб для курсантів, створений за проєктом Метінвесту: репортаж
Південь Одещини без світла та тепла: влада повідомила наслідки нічної атаки
Південь Одещини без світла та тепла: влада повідомила наслідки нічної атаки
Одещина: росіяни атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК
Одещина: росіяни атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК
Ворог вдарив по енергетиці Одещини
Ворог вдарив по енергетиці Одещини
В Одесі поліція перекрила нелегальний канал переправлення осіб через кордон (фото)
В Одесі поліція перекрила нелегальний канал переправлення осіб через кордон (фото)

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua