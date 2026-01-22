Головна Світ Політика
Литва оголосила енергетичну допомогу Україні на 2 млн євро

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Литва оголосила енергетичну допомогу Україні на 2 млн євро
Литва збільшує енергетичну допомогу Україні на 2 млн євро
фото: kievcity.gov.ua

Допомогу приурочили до Дня Соборності України

Литва оголосила про передачу Україні партії генераторів на суму понад 2 мільйони євро з нагоди Дня Соборності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

Литовський міністр привітав українців з Днем Соборності та наголосив, що Литва має намір допомогти Україні пройти складний зимовий період.

«У цей День Соборності ми надсилаємо вам тепло з Литви. Уряд Литви щойно прийняв рішення надіслати вам велику кількість генераторів на суму понад 2 мільйони євро. Ми хочемо допомогти вам пережити цю сувору зиму», – написав Будріс.

Він додав, що підтримка України залишається одним із пріоритетів зовнішньої політики Литви, зокрема в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, за інформацією європейських партнерів, інші країни також оголосили про додаткову енергетичну допомогу Україні. Зокрема, Нідерланди терміново виділили ще 23 мільйони євро на підтримку енергосектору, а Данія – додаткові 20 мільйонів євро.

