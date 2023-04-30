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Залужний відвідав Львів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залужний відвідав Львів
, Валерій Залужний завітав у Ратушу
фото: Андрій Садовий/Telegram

Головком ЗСУ ознайомився з роботою реабілітаційного центру «Незламні»

Із візитом до Львова завітав Голонокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Відповідні фото 30 квітня опублікував міський голова Андрій Садовий.

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«Після цієї зустрічі маємо що згадати, але не маємо що розказати. Поки що», – так прокоментував Андрій Садовий.

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Як видно на фото, Валерій Залужний завітав у Ратушу, де зустрівся з міським головою. Також Головком ЗСУ ознайомився з роботою реабілітаційного центру «Незламні» у Львові.

Водночас сам Валерій Залужний невдовзі після того, як його «засвітив» у Львові Андрій Садовий, повідомив, що зустрівся з Верховним головнокомандувачем військ НАТО у Європі – Командувачем армії США в Європі Крістофером Каволі.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу артилерійської розвідки, яка протистоїть ворогу вздовж лінії фронту. 

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