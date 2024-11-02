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Держава не забезпечила умови для залучення інвесторів в зелену енергетику – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Держава не забезпечила умови для залучення інвесторів в зелену енергетику – експерт
фото з відкритих джерел

«Законодавець повинен переглянути підходи до проведення аукціонів»

Держава не забезпечила необхідні умови та стимули для того, щоб залучити інвесторів на «зелені» аукціони щодо будівництва відновлюваної енергетики. Про це написав Андріан Прокіп, експерт з програми «Енергетика» аналітичного центру Український інститут майбутнього.

«На жаль, по факту аукціон не відбувся – на нього ніхто не подався», - сказав Прокіп. За його словами, першою причиною у цій проблемі є те, що законодавство забороняє брати участь в аукціонах тим компаніям, які вже працюють в секторі ВДЕ та отримують зелений тариф (feed-in tarrif) чи ринкову премію (feed-in premium).

«Іншими словами, компаніям, які мають досвід роботи у вітчизняному секторі ВДЕ, вхід на аукціони заборонено», – пояснив експерт.

Він зазначив, що таке обмеження ніяк не сприяло тому, щоб в Україну прийшли нові західні компанії. Відповідно до умов розподілу квоти підтримки на 2024 рік, визначних урядом, оголошується будівництво 88 МВт вітрових потужностей, 11 МВт сонячних електростанцій (на лівому березі Дніпра) та 11 МВт інших (біомаса, біогаз, мала гідроенергетика).

«Очікувати приходу нового, незнайомого з Україною інвестора в такий малий проект в умовах війни марно», – додав Прокіп.

Він вважає, що з таким підходом держава навряд чи виконає Нацплан з ВДЕ до 2030, який передбачає, що 27% кінцевого енергоспоживання покриватиметься відновлюваними енергоресурсами.

«Законодавець повинен переглянути підходи до проведення аукціонів. Бо тут або шашечки, або реальне будівництво розподіленої генерації», – підкреслив Прокіп.

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах. Борг ДП «Гарантований покупець» перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

Теги: енергетика будівництво держава аукціон

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