Росія завдає масованих ударів по енергетиці України – Гринчук

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія завдає масованих ударів по енергетиці України – Гринчук
Гринчук закликала всіх залишатися в укриттях
фото: Міненерго

Енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків атак

Росія завдає масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомила Світлана Гринчук, інформує «Главком».

Гринчук наголосила, що енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків атак.

За її словами, відновлювальні роботи та уточнення шкоди будуть розпочаті одразу після того, як дозволять безпекові умови.

Гринчук закликала громадян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як відомо, перебої зі світлом є у Києві, Дніпрі. Мер столиці Віталій Кличко писав, що через масовану атаку ворожих БпЛА в можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням. «Всі служби працюють, відслідковують ситуацію, готові до реагування», – написав Кличко.

Крім того, внаслідок атаки сталася пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку у Печерському районі. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють. «Прошу, перебувайте в укриттях під час тривоги», – написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер столиці Віталій Кличко написав, що у Печерському районі є двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували. Другому – медики надали допомогу на місці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що постраждалі у Печерському районі Києві – жінки. 

«По вибухах, що пролунали ось зараз – триває атака балістикою. Ракети одна за одною, працює ППО. Можливі перебої зі світлом. По ситуації зʼясовуємо. Залишайтеся в укриттях!», – написав Ткаченко.

Також у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, працювала ППО по БпЛА ворога. Як пишуть місцеві телеграм-канали, внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа. 

Крім того, повідомляють, що у Дніпрі є приліт, але ця інформація потребує уточнення. У місті перебої зі світлом.

