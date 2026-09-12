«Укрзалізниця» тимчасово припиняє рух поїздів до Сум: як зміниться маршрут

Автобуси перевозитимуть пасажирів між Конотопом і Сумами

Через посилення російських атак на залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській області «Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрути поїздів. Вони курсуватимуть до та від станції Конотоп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Команда «Укрзалізниці» пояснила, що рішення ухвалили з міркувань безпеки пасажирів та залізничників. Водночас сполучення із Сумами збережеться.

Сумська обласна військова адміністрація спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій організувала автобусні трансфери між Сумами та Конотопом. Пасажири зможуть користуватися комбінованим маршрутом «поїзд + автобус».

«Ми розуміємо, що це створює незручності для пасажирів, які заздалегідь запланували поїздки, але безпека є нашим основним пріоритетом», – зазначили в компанії.

В «Укрзалізниці» попередили, що ситуація може змінюватися щодня залежно від безпекової ситуації. Пасажирів закликали бути готовими до трансферів та інших комбінованих маршрутів. Після зниження рівня небезпеки поїзди сумського напрямку знову курсуватимуть повними маршрутами.

Нагадаємо, на початку вересня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито наближення російських військ до Сум. Він стверджував, що окупантам залишилося 12 км до «окружної дороги» міста.

Водночас дані мап бойових дій не підтверджували його слів: за оцінками OSINT-аналітиків, російські війська перебували приблизно за 17,5 км від Сум, а ця відстань не змінювалася з травня 2025 року. Крім того, автомобільної окружної дороги, про яку говорив Путін, у Сумах немає.