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«Укрзалізниця» попередила про затримку чотирьох рейсів

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попередила про затримку чотирьох рейсів
затримуються на понад годину лише 4 рейси з 78
фото з відкритих джерел

Через обстріли Подільського регіону затримуються чотири поїзди

Станом на 21:00 продовжують затримуватися чотири з 78 рейсів Укрзалізниці, які прямують через Подільський регіон. Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрзалізниця» в Телеграмі.

«Станом на 21:00 у неділю, окрім вже традиційної затримки поїзда з Будапешта з причини масштабних реконструкцій в Угорщині, затримуються на понад годину лише 4 рейси з 78», – йдеться в повідомленні.

За інформацією УЗ, наразі спостерігається затримка наступних рейсів:

  • №59/60 Чоп — Київ (+3:41);
  • №57/58 Ворохта — Київ (+2:26);
  • №55/56 Київ — Яремче (+2:00);
  • №85/86 Львів — Запоріжжя (+1:31).

Час затримки рейсу №749/750 Будапешт – Келеті – Київ-Пас. становить вже майже 12 годин.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» почала використовувати ChatGPT.

Також відтепер на всіх рейсах «Укрзалізниці» доступні дитячі розмальовки, освітні настільні ігри та розвивально-розважальні книжки. 

Нагадаємо, що на Київській дитячій залізниці 7 травня курсує старовинний паровоз ГР-336.

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