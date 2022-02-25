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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» скасовує низку приміських поїздів: список

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; робить все можливе, щоб продовжувати курсування електропоїздів у тих регіонах, де це дозволяє ситуація - «Укрзалізниця» скасовує низку приміських поїздів: список
    «Укрзалізниця» робить все можливе, щоб продовжувати курсування електропоїздів у тих регіонах, де це дозволяє ситуація
    фото з відкритих джерел

    Скасовано низку приміських рейсів на сході країни

    У зв'язку з небезпекою продовження курсування, АТ «Укрзалізниця» скасовує низку приміських поїздів по всій країні.

    Так, з 25 лютого скасовано приміські поїзди Київського регіону, що курсують з Києва в напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростені, Тетеріва, Малина, та між цими пунктами. Електропоїзди, що курсують зазвичай до Бучі зі Святошино та Борщагівки, продовжать ходити, але тепер курсуватимуть лише до Ірпені.

    В Одеському регіоні скасовані поїзди, що курсували за маршрутом МиколаївХерсон, ХерсонВадим та ХристиновкаУмань. В центральному регіоні скасовані поїзди ЗапоріжжяНовоолексіївка та МелітопольЗапоріжжя. У Львівському регіоні скасовуються електропоїзди сполученням Львів Лавочне Чоп з 25 лютого та зворотно з 26 лютого. Також скасовані електропоїзди сполученням ХарківКозача Лопань, МерчикТростянецьСмородине та ТростянецьСмородинеЛюботин.

    Скасовано низку приміських рейсів на сході країни: поїзди за маршрутами ХарківБахмут, ХарківЛозоваКраматорськ та Харків Слов’янськ, не курсуватимуть до подальших вказівок. Поїзди МаріупольПівденнодонбаська курсуватимуть лише до Волновахи, поїзди з Лиману, Ізюму та Святогірська курсуватимуть лише до Фенольної замість станції Скотувата. Поїзди Лантратівка–Кіндрашівська–Нова обмежуються по станції Новий Айдар.

    «Укрзалізниця» робить все можливе, щоб продовжувати курсування електропоїздів у тих регіонах, де це дозволяє ситуація. Пасажирів просимо зберігати спокій, мати при собі документи, що посвідчують особу, бути готовими до можливих перевірок речей та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях», – йдеться у повідомленні.

    Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

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    Теги: Харків Запоріжжя Маріуполь Укрзалізниця Львів Айдар документи Умань Херсон
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    «Укрзалізниця» скасовує низку приміських поїздів: список