«Укрзалізниця» відновила напругу у мережі: які поїзди затримуються і на скільки

Наразі 15 поїздів затримуються більш ніж на півгодини

Напруга на всіх електрифікованих ділянках мережі «Укрзалізниці», частково порушена через російські ракетні обстріли в понеділок, відновлена, поїзди повертаються до руху за графіком, повідомили у відомстві.

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«Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка. Наразі 15 поїздів затримуються більш ніж на півгодини», – повідомила компанія вранці, 6 грудня.

Отже, найбільшу затримку мають поїзди:

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№191/192 Одеса - Краматорськ (+3 год 59 хв)

№91/92 Одеса - Харків (+3 год 59 хв)

№101/102 Херсон - Київ (+1 год 50 хв)

№25/26 Одеса - Рахів (+1 год 02 хв).

«Укрзалізниця» зазначила, що пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва), організовано розвезення автобусом містом, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування на вокзалі.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів.

Крім того, «Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців.

Також до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди «Укрзалізниця» увічнила маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат, а також у зворотному напрямку і запустила «Сковорода Експрес» – рейс №17/18 Харків – Ужгород.