«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів

Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу можуть скористатися наступним

Через тимчасові знеструмлення затримується кілька потягів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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Наразі через тимчасові знеструмлення затримуються:

№712 Київ-Краматорськ – 1 год;

№111 Київ-Ізюм – 1 год. 33 хв.

«Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви «Укрзалізниці» перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи», – йдеться в повідомленні.

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Пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу можуть скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.