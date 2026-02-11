«Укрзалізниця» запроваджує точкові зміни руху поїздів на Сумщині та Чернігівщині

Компанія тимчасово коригує маршрути частини поїздів через загрозу ворожих обстрілів

«Укрзалізниця» з урахуванням безпекової ситуації запроваджує на 11 лютого точкові зміни руху поїздів на Сумщині та Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські – до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси сполученням Сновськ – Бахмач і у зворотному напрямку», – йдеться у повідомленні.

На Харківщині ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишаються в зоні підвищеної небезпеки. Пасажирів на цьому напрямку перевозимо автобусним об’їздом – стикування забезпечено.

Крім того, у Запорізькому регіоні Запорізької області зберігається посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від ситуації застосовуємо або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

Раніше повідомлялося, що через постійні обстріли на Сумщині «Укрзалізниця» скоригувала маршрути частини поїздів.

До слова, у низці регіонів «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух приміських поїздів. Частина маршрутів скорочена до станції Кролевець, а сполучення зі станцією Сновськ наразі призупинене.