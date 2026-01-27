Головна Країна Події в Україні
З'явилися кадри перших хвилин після удару по потягу на Харківщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
З'явилися кадри перших хвилин після удару по потягу на Харківщині
Зруйнований вагон пасажирського потяга на Харківщині після удару ворога
фото: Нацполіція

Унаслідок ворожого удару загинули чотири людини

У мережі з’явилися відео перших хвилин після російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині, внаслідок якого загинули щонайменше четверо людей. На кадрах видно пошкоджені вагони, пожежу та пасажирів, які у стані шоку вибираються з потяга та намагаються допомогти одне одному, пише «Главком».

Варто зазначити, що поблизу села Язикове Барвінківської громади Ізюмського району російські війська атакували пасажирський поїзд сполученням «Чоп – Харків – Барвінкове».

За даними слідства, по потягу було завдано удару трьома БпЛА типу Shahed. Два влучання зафіксовано поблизу поїзда, ще одне – безпосередньо у пасажирський вагон, де спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загинуло четверо людей. За даними поліції, двох пасажирів – 29-річного чоловіка та 26-річну жінку доставили до лікарні.

У вагоні, в який влучив дрон, перебувало 18 пасажирів. Загалом у потягу було понад 200 осіб. Рятувальники продовжують пошукові роботи, ще кілька людей вважаються зниклими, є поранені.

