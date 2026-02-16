Відновлено рух потягів на пошкодженій дільниці у Лозовій на Харківщині

«Від Лозової в напрямку Краматорська наразі просимо скористатися автобусами»

На Харківщині відновлено рух поїздів на пошкодженій дільниці у Лозовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Відновили рух на пошкодженій дільниці в Лозовій, проте від Лозової в напрямку Краматорська наразі просимо скористатися автобусами. «Проліска» везе безкоштовно і обов’язково реєструє своїх пасажирів перед посадкою, просимо поставитися до цього процесу з розумінням», – йдеться у повідомленні.

Водночас на Ізюмському напрямку регіональні експреси – за графіком.

Зокрема, поїзди №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів, №5/6 Ясіня – Запоріжжя, №39/40 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино, №731/732 Київ – Запоріжжя – Київ, №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра. Пара регіональних поїздів курсуватиме між Запоріжжям і Синельниковим та Синельниковим і Дніпром.

«Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення прийматиметься оперативно в залежності від ситуації «в повітрі» – будь ласка, орієнтуйтеся на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів», – наголошує компанія.

До слова, Кабінет міністрів вирішив переспрямувати понад 1,41 млрд грн, які до великої війни було виділено на будівництво міжнародного аеропорту «Дніпро», на купівлю пасажирських вагонів.

Уряд доручив державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проєктів» протягом 10 днів спрямувати кошти Міністерству розвитку громад та територій на бюджетну програму 3101820 «Реалізація публічного інвестиційного проєкту з придбання пасажирських вагонів» за спеціальним фондом державного бюджету.