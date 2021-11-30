Ураганний вітер на Чернігівщині: 63 населені пункти лишилися без світла

Коли саме відновлять електропостачання у населених пунктах поки не відомо

У Чернігівській області через сильні пориви вітру без світла залишилися 63 населені пункти. Сталося це через пошкодження ліній електропостачання. Про це повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Сергій Болдирев.

З його слів, в кожному районі є населені пункти, які залишилися без світла.

«Гідрометцентр давав штормове попередження, яке пов’язане з сильним поривами вітру та дощем. На ранок у нас було 49 населених пунктів без електропостачання. Повністю були пошкоджені 17 ліній електропередач. 22 бригади обленерго на 23 автомобілях, 167 працівників працювали і зараз працюють, щоб відновити світло. Пориви вітру продовжуються. Станом на зараз вже 63 населені пункти відключені. Продовжуються пошкодження ліній електропередач і відповідно відключення абонентів. Бригади електриків працюють і будуть працювати, поки не відновлять світло. Практично в кожній ОТГ є відключення», – розповів Болдирев.

Коли саме відновлять електропостачання у населених пунктах, поки не відомо. Для цього мають зменшитися пориви вітру, які заважають роботі електриків, сказав Сергій Болдирев.

Нагадаємо, ураганний вітер на Київщині залишив без світла майже 30 населених пунктів.

Також через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишилося 179 населених пунктів у восьми областях.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму через сильний вітер відбулися віялові відключення світла в Сімферополі, Сімферопольському, Бахчисарайському і Сакському районах.

«У зв'язку з сильними поривами вітру, за інформацією «Крименерго», без електроенергії перебувають близько 37 тис. осіб», – заявив так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов.

До слова, в Одесі на 16-й станції Великого Фонтану після шторму Трістан майже повністю зник один з пляжів.