Уряд остаточно дозволив жінкам виїзджати за кордон

Відтепер усі жінки, незалежно від займаних посад, можуть вільно перетинати кордон

Кабінет міністрів скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків. Раніше обмеження поширювалися на деяких посадовиць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Як зазначається, тепер усі жінки, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах, можуть виїжджати з країни.

Раніше повідомлялося, що уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та низки інших структур під час воєнного стану. До цього вони підпадали під дію постанови Кабміну від 27 січня 2023 року №69, яка обмежила виїзд за кордон широкому колу посадовців, суддів, прокурорів і держслужбовців.

Обмеження стосувалися не лише керівників найвищого рівня, а й рядових держслужбовиць – тих, що не займають керівних посад категорії А і не є військовозобов'язаними. Ця ситуація тривала понад два роки й викликала численні скарги на дискримінацію.

Так, виїжджати зможуть:

члени Кабінету міністрів, керівники міністерств та центральних органів виконавчої влади і їхні заступники;

керівництво Офісу президента, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку;

народні депутати;

судді Верховного суду та Конституційного суду України;

прокурори Офісу генерального прокурора;

керівники державних підприємств та органів, юрисдикція яких поширюється на всю Україну.

Нагадаємо, уряд послідовно пом'якшував обмеження. У вересні 2025 року Кабмін вивів з-під заборони жінок-депутаток місцевих рад – обласних, міських, районних, селищних та сільських (крім тих, що є посадовими особами місцевого самоврядування). Нинішнє рішення поширює лібералізацію на значно ширше коло жінок-посадовиць.