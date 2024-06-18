Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Угорщина повідомила, чи видаватиме посвідки українцям з протермінованими паспортами

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Угорщина повідомила, чи видаватиме посвідки українцям з протермінованими паспортами
Норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини
фото з відкритих джерел

При оформленні посвідки на проживання протермінований закордонний паспорт громадянина України вважається чинним

Уряд Угорщини видав указ, згідно з яким громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом. Про це йдеться в указі угорського уряду про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України від 14 червня.

Згідно з документом, посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час дії та протягом пів року після завершення запровадженого в Угорщині надзвичайного стану, який вперше оголосили 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, а згодом у травні 2022-го – через війну в Україні.

Так, при оформленні посвідки на проживання протермінований закордонний паспорт громадянина України вважається чинним, відповідно, посвідку на проживання може бути видано.

Проте, як зазначається в указі, ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

Нагадаємо, Данія прихистила вже понад 40 тис. українців після початку повномасштабного вторгнення. Ця країна також надає Україні відчутну підтримку для війська та населення загалом. Також Данія продовжила дозволи на проживання біженцям із України. Проте частина українців не змогла отримати продовження дозволів із низки причин.

До слова, чеський уряд ухвалив зміни до законопроєкту Lex Ukrajina, який визначає два варіанти подальшого перебування в країні українських біженців. Про це пише Novinky. Згідно з законопроєктом, тимчасовий захист для українців продовжено ще на рік, до березня 2026 року. Процедура оновлення візи буде така сама, як раніше: спочатку електронна реєстрація, потім особистий візит до відділення МВС. 

Читайте також: 

Теги: реєстрація війна населення Угорщина паспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що очікувати від найближчих військових дій на сході
Росіяни готуються до наступу: що чекати на Покровському напрямку?
13 червня, 12:07
Путін після поїздки до Китаю зібрався навідатися в ще одну азійську країну
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
30 травня, 12:25
Протиповітряна оборона російських загарбників у Криму зазнала суттєвих втрат
Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси окупантів у Криму
10 червня, 12:53
Обстріл Кривого Рогу та масштабні санкції проти Росії. Головне за 12 червня
Обстріл Кривого Рогу та масштабні санкції проти Росії. Головне за 12 червня
12 червня, 21:00
Борис Філатов зустрівся із Дем'яном і Настею, чиє фото зачарувало мережу
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: знайшлася пара, яка зачарувала мережу
23 травня, 14:43
Торік члени НАТО домовилися підготувати 300 тис. військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту Альянсу
НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі – ЗМІ
5 червня, 08:49
Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Путін вперше назвав державу, яка є союзником Росії у війні проти України
Сьогодні, 09:53
Окупанти просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську, що на Харківщині
Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську
Вчора, 05:02
Відбулося 119 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року
Сьогодні, 00:00

Соціум

Угорщина повідомила, чи видаватиме посвідки українцям з протермінованими паспортами
Угорщина повідомила, чи видаватиме посвідки українцям з протермінованими паспортами
Найбільше українців: у Словаччині зросла кількість робітників-іноземців
Найбільше українців: у Словаччині зросла кількість робітників-іноземців
Росія засудила до 12 років українку, яка під тиском провела «акцію протесту» в Москві – ЗМІ
Росія засудила до 12 років українку, яка під тиском провела «акцію протесту» в Москві – ЗМІ
США свідомо «відтягують» підготовку українських пілотів на F-16 – The Times
США свідомо «відтягують» підготовку українських пілотів на F-16 – The Times
У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище (відео)
У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище (відео)
Троє засуджених за шпигунство на користь Росії втекли перед ув'язненням у Польщі
Троє засуджених за шпигунство на користь Росії втекли перед ув'язненням у Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
35K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
26K
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
11K
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
7628
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
6435
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Новини

Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua