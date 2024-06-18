Угорщина повідомила, чи видаватиме посвідки українцям з протермінованими паспортами

При оформленні посвідки на проживання протермінований закордонний паспорт громадянина України вважається чинним

Уряд Угорщини видав указ, згідно з яким громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом. Про це йдеться в указі угорського уряду про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України від 14 червня.

Згідно з документом, посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час дії та протягом пів року після завершення запровадженого в Угорщині надзвичайного стану, який вперше оголосили 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, а згодом у травні 2022-го – через війну в Україні.

Так, при оформленні посвідки на проживання протермінований закордонний паспорт громадянина України вважається чинним, відповідно, посвідку на проживання може бути видано.

Проте, як зазначається в указі, ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

Нагадаємо, Данія прихистила вже понад 40 тис. українців після початку повномасштабного вторгнення. Ця країна також надає Україні відчутну підтримку для війська та населення загалом. Також Данія продовжила дозволи на проживання біженцям із України. Проте частина українців не змогла отримати продовження дозволів із низки причин.

До слова, чеський уряд ухвалив зміни до законопроєкту Lex Ukrajina, який визначає два варіанти подальшого перебування в країні українських біженців. Про це пише Novinky. Згідно з законопроєктом, тимчасовий захист для українців продовжено ще на рік, до березня 2026 року. Процедура оновлення візи буде така сама, як раніше: спочатку електронна реєстрація, потім особистий візит до відділення МВС.