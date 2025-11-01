Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відстрочки почали оформлювати по-новому: Шмигаль повідомив подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Відстрочки почали оформлювати по-новому: Шмигаль повідомив подробиці
Більше 80% звернень подаються через застосунок «Резерв+», без довідок і особистих візитів
фото з відкритих джерел

Залучення ЦНАПів покликане розвантажити роботу ТЦК, каже міністр

Із 1 листопада Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) приймають документи від військовозобов’язаних на оформлення відстрочки від мобілізації. Вже було отримано близько чотирьох тисяч заяв. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах», – відзначив Шмигаль.

Міністр додав, що більше 80% звернень подаються через застосунок «Резерв+», без довідок і особистих візитів.

«А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв», – повідомив Шмигаль.

Водночас, він радить за можливості оформлювати відстрочку саме через «Резерв+», оскільки так «швидше та зручніше».

«Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання – забезпечення мобілізації», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, у «Резерв+» вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок. Нещодавно Міністерство оборони оголосило про запуск бета-тестування нових категорій відстрочок від мобілізації, які незабаром стануть доступними для оформлення через застосунок «Резерв+».

До слова, уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП. 

Читайте також:

Теги: застосунок Денис Шмигаль документи міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони наголосив партнерам на важливості підтримки ЗСУ
Україна наступного року може виготовити 20 млн дронів: Міноборони назвало умову
15 жовтня, 21:06
Міністр оборони заявив, що Росія намагається створити невизначеність порушеннями повітряного простору та польотами дронів
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
5 жовтня, 20:49
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
10 жовтня, 02:00
У серці Києва прем’єр Нідерландів доторкнувся до історії України
Прем’єр Нідерландів відвідав Софійський собор у Києві та отримав два подарунки (фото)
8 жовтня, 12:46
Жінка розповідала, що будинок, який вона будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень
Померла 98-річна жінка, яка торік пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині
19 жовтня, 16:58
Уряд удосконалив обстеження зруйнованого житла: допоможуть Держкосмос і ЗСУ
Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося
23 жовтня, 15:38
У Мадриді 4 листопада відбудеться закрита зустріч країн «коаліції рішучих»
Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Вчора, 13:21
За словами екоінспекторів, забарвлення має природне походження і пов’язане з процесами розкладання органічних залишків
Синьо-зелена вода у Русанівському каналі: що показала перевірка екологів
Вчора, 10:14
Нардеп Потураєв заявив про тиск європейців на Україну через російську мову
Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні
Вчора, 18:54

Події в Україні

На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза
У Києві та низці областей пів години тривала тривога через загрозу балістики
У Києві та низці областей пів години тривала тривога через загрозу балістики
Відстрочки почали оформлювати по-новому: Шмигаль повідомив подробиці
Відстрочки почали оформлювати по-новому: Шмигаль повідомив подробиці
Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати
Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати
Міноборони РФ відзвітувало про «знищення» бригади ЗСУ, якої не існує
Міноборони РФ відзвітувало про «знищення» бригади ЗСУ, якої не існує

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua