Відстрочки почали оформлювати по-новому: Шмигаль повідомив подробиці

Більше 80% звернень подаються через застосунок «Резерв+», без довідок і особистих візитів

Залучення ЦНАПів покликане розвантажити роботу ТЦК, каже міністр

Із 1 листопада Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) приймають документи від військовозобов’язаних на оформлення відстрочки від мобілізації. Вже було отримано близько чотирьох тисяч заяв. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах», – відзначив Шмигаль.

Міністр додав, що більше 80% звернень подаються через застосунок «Резерв+», без довідок і особистих візитів.

«А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв», – повідомив Шмигаль.

Водночас, він радить за можливості оформлювати відстрочку саме через «Резерв+», оскільки так «швидше та зручніше».

«Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання – забезпечення мобілізації», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, у «Резерв+» вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок. Нещодавно Міністерство оборони оголосило про запуск бета-тестування нових категорій відстрочок від мобілізації, які незабаром стануть доступними для оформлення через застосунок «Резерв+».

До слова, уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП.