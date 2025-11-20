Головна Країна Події в Україні
Україна розширила серійне виробництво антидронових набоїв

Україна розширила серійне виробництво антидронових набоїв
Нові боєприпаси дадуть змогу ефективніше протидіяти ворожим FPV-дронам та «мавікам»
Міноборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників

Міністерство оборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників, що дає змогу розгорнути їхнє повномасштабне серійне виробництво для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, Міноборони вже кодифікувало такі набої від кількох українських виробників і вони готові до серійного випуску. Також нові боєприпаси дадуть змогу ефективніше протидіяти ворожим FPV-дронам та «мавікам». «Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння – ними можна спорядити штатне», – пояснив він.

Також Шмигаль поінформував, що робота над розширенням номенклатури сучасних засобів ураження триває. «Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України», – підсумував міністр.

Нагадаємо, австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS) представила мобільну лазерну зброю Apollo потужністю до 150 кВт. Розробник стверджує, що це найбільш доступний у світі бойовий лазер такого класу, здатний збивати до 200 безпілотників на одному заряді без використання боєприпасів.

До слова, боротьба на полі бою між Україною та Росією давно вже не зводиться лише до кількості озброєнь – важливу роль відіграють технічні інновації та вміння імпровізувати. У широкому матеріалі CNN аналітики описують, як обидві сторони використовують і складні високотехнологічні засоби, і прості, але ефективні рішення.

