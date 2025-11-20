Україна розширила серійне виробництво антидронових набоїв

Міноборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників

Міністерство оборони кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників, що дає змогу розгорнути їхнє повномасштабне серійне виробництво для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, Міноборони вже кодифікувало такі набої від кількох українських виробників і вони готові до серійного випуску. Також нові боєприпаси дадуть змогу ефективніше протидіяти ворожим FPV-дронам та «мавікам». «Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння – ними можна спорядити штатне», – пояснив він.

Також Шмигаль поінформував, що робота над розширенням номенклатури сучасних засобів ураження триває. «Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України», – підсумував міністр.

