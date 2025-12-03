Уряд виключив російську мову з переліку захищених в Україні

Новий закон, ухвалений парламентом, повернув країну до автентичного тексту Хартії

Рада ухвалила рішення, згідно з яким положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов більше не застосовуватимуться до російської в Україні. «За» проголосували 264 парламентарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

З переліку мов, до яких Україна зобов’язується застосовувати положення Хартії, також вилучено молдавську у зв’язку з визнанням румунської мови державною мовою Республіки Молдова. Натомість дію Хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, й поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.

Український політтехнолог Віктор Таран пояснив, як російська мова опинилася в попередньому законі. «Проблема виникла у 1999 році під час ратифікації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Верховна Рада затвердила не автентичний текст документа, а політично змінений «переклад», який суперечив оригіналу. У цьому перекладі штучно з’явилися дві позиції: російська мова «молдавська» мова (якої Хартія не містить як окремої, адже це румунська) Ці мови були включені не тому, що Європейська Хартія їх вимагає, а тому що під час ухвалення документа політичні сили, орієнтовані на Москву, навмисно розширили перелік мов, на які поширюється Хартія», – зазначив він.

За словами політтехнолога, оригінальний текст Хартії не містить жодного згадування російської мови як такої, яку треба додатково захищати в Україні. Новий закон, ухвалений парламентом, повернув країну до автентичного тексту Хартії.

До слова, заява президента РФ Володимира Путіна щодо офіційного статусу російської мови в Україні зроблена для ускладнення мирного процесу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Як повідомлялося, в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а у квітні 2025 року – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.