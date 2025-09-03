Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків

Глава держави наголосив, що протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова та не буде обмінюватися територіями з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію українського лідера.

Зеленський наголосив, що для когось українські землі – це просто територія, однак для українців – це їхнє життя та Конституція. Глава держави наголосив, що території є потужною частиною української лінії оборони.

«Протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу. Якщо він піде далі – йому будуть потрібні роки, він має «покласти» там мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки», – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, президент США вважає, що Україна у підсумку завершення війни, яку розпочала Росія, отримає багато землі. Дональд Трамп заявив, що Україна поверне собі життя після завершення війни, тому, на його думку, це буде вигідним для Києва. Таким чином він прокоментував можливість обміну територіями з РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.