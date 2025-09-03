Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків
За словами Зеленського, українські території є потужною частиною лінії оборони
скріншот з трансляції Офісу президента

Глава держави наголосив, що протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова та не буде обмінюватися територіями з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію українського лідера.

Зеленський наголосив, що для когось українські землі – це просто територія, однак для українців – це їхнє життя та Конституція. Глава держави наголосив, що території є потужною частиною української лінії оборони.

«Протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу. Якщо він піде далі – йому будуть потрібні роки, він має «покласти» там мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки», – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій. 

Як повідомлялося, президент США вважає, що Україна у підсумку завершення війни, яку розпочала Росія, отримає багато землі. Дональд Трамп заявив, що Україна поверне собі життя після завершення війни, тому, на його думку, це буде вигідним для Києва. Таким чином він прокоментував можливість обміну територіями з РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський висловив співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія
Убивство Парубія: Зеленський дав правоохоронцям низку доручень
30 серпня, 17:23
Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову
Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову
30 серпня, 11:33
Лавров прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
20 серпня, 15:46
фон дер Ляєн: «Сьогодні вдень я вітатиму Володимира Зеленського у Брюсселі»
Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа
17 серпня, 13:16
Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
16 серпня, 23:28
Зеленський: Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації
Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»
9 серпня, 13:57
За словами президента, країна долучилася до програми Євросоюзу, яка акумулює кошти на зброю
Сили оборони отримають нову допомогу від Хорватії. Зеленський повідомив деталі
5 серпня, 21:42
Єрмак відповів Пєскову на слова щодо зустрічі лідерів
Банкова відреагувала на заяву Кремля щодо зустрічі Зеленського з Путіним
4 серпня, 18:21
Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» майору Денису Юдіну
Президент присвоїв звання Герой України пілоту, що має 294 перемоги у небі
3 серпня, 18:37

Політика

Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків
Зеленський уточнить у Трампа деталі дедлайну для Путіна
Зеленський уточнить у Трампа деталі дедлайну для Путіна
Новий закон: урядовців штрафуватимуть за неявку на засідання Ради
Новий закон: урядовців штрафуватимуть за неявку на засідання Ради
Військовозобов’язаних без обліку зможуть бронювати? Рада підтримала законопроєкт
Військовозобов’язаних без обліку зможуть бронювати? Рада підтримала законопроєкт
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
33K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
12K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8639
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
7895
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua