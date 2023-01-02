Головне за ніч: Київ опинився під обстрілами «Шахедів» та «бавовна» у Воронежі

Окупанти практично усю новорічну ніч тероризували Київ та інші регіони іранськими дронами-камікадзе

«Главком» зібрав головні новини ночі 2 січня. Київ та інші області України опинилися під обстрілами дронів-камікадзе. Також у російському Воронежі в районі аеродрому Балтімор пролунали вибухи.

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Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ

Над Україною пролітали дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Зазначається, що «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра. За наявною інформацією, у столиці також працювала ППО.

Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

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Також кияни показали уламки дронів, які їм прилетіли у вікна.

Повітряна тривога у столиці тривала із 23:39 по 03:47.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом збили 20 повітряних цілей.

У Воронежі прогриміли вибухи

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У російському Воронежі в районі аеродрому Балтімор пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки. Цікаво, що на аеродромі Балтімор базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

Росіяни пишуть, що на аеродромі лунає повітряна тривога. Офіційної інформації щодо вибухів на ворожому аеродромі поки немає.

Прем'єр Японії планує запросити Зеленського на саміт «Великої сімки»

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

Зазначається, що Японія як країна-голова «Групи семи» хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України. Виступ Зеленського познайомить лідерів «сімки» із поточною ситуацією.

Для Токіо, як пише видання, координація дії G7 у цьому питанні є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню. У Японії вважають, що у разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно зі США та Європою аналогічно до того, як це було зроблено щодо РФ.

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Прогноз Financial Times щодо війни в Україні

Financial Times опублікувало традиційний прогноз на наступний рік. Видання відповіло на низку запитань щодо майбутнього планети у 2023 році, одне з них – про війну РФ проти України.

Газета назвала свій прогноз на минулий рік оптимістичним, але визнала, що припустилася помилки – журналісти сподівалися, що президент РФ Володимир Путін не розпочне повномасштабну війну проти України. Проте дії глави Кремля суперечать логіці, наголошує ЗМІ. Свій прогноз наступного року видання назвало песимістичним.

Перше запитання, на яке відповідають журналісти, стосується війни. Financial Times вважає, що до кінця року не буде умов для припинення вогню, ні для офіційного мирного врегулювання конфлікту. Заморожування позицій у нинішньому стані не влаштує жодну зі сторін, Київ не погодиться на припинення вогню без звільнення територій, захоплених після 24 лютого «на додачу» до Криму й Донбасу, які окуповано у 2014-му, прогнозує ЗМІ.

Для звільнення всіх цих територій потрібна зброя, яку Захід, «схоже, не хоче постачати», зазначають журналісти і звертають увагу, що РФ намагається перегрупуватися та готує своє населення до тривалої війни.

З огляду на це, ЗМІ вважає, що протягом усього року війна продовжуватиметься.