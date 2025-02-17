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У Великобританії пройшла премія BAFTA 2025: список переможців

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Великобританії пройшла премія BAFTA 2025: список переможців
Перемогу в категорії «Найкращий британський короткометражний фільм» здобула стрічка «Камінь, ножиці, папір»
фото: Суспільне

Церемонія нагородження 2025 року відбулася 16 лютого в Лондоні

У Лондоні відбулася церемонія вручення премії BAFTA. Перемогу в категорії «Найкращий британський короткометражний фільм» здобула стрічка «Камінь, ножиці, папір». У стрічці знялися такі українські актори як Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко. Про це стало відомо з сайту премії.

Фільм присвячений темі війни в Україні та заснований на реальних подіях. Його хронометраж становить 20 хвилин. Головну роль Івана зіграв Олександр Рудинський, а його батька – Сергій Калантай. Також у фільмі з'явилися Юрій Радіонов і Олександр Яценко.

Серед інших номінантів у цій категорії були такі фільми:

  • «Маріон»
  • «Молоко»
  • «Камінь, ножиці, папір» – переможець
  • «Кишкова інфекція»
  • «Квіти стоять мовчки, як свідки»
  • «Бути свідком»

Список переможців премії BAFTA 2025

  • Найкращий фільм – «Конклав»
  • Найкращий адаптований сценарій – «Конклав»
  • Найкращий звук – «Дюна 2»
  • Найкращі візуальні ефекти – «Дюна 2»
  • Найкращий саундтрек – Деніел Блумберг, «Бруталіст»
  • Найкращий монтаж – «Конклав»
  • Найкращий режисер – Брейді Корбет за «Бруталіст»
  • Найкращий актор – Едрієн Броуді за роль у «Бруталіст»
  • Найкраща акторка – Майкі Медісон за роль у «Анора»
  • Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін за роль у «Справжній біль»
  • Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана за роль у «Емілія Перес»
  • Найкращий акторський склад – «Анора»
  • Найкращий оригінальний сценарій – Джессі Айзенберг за «Справжній біль»
  • Найкращий короткометражний фільм – «Камінь, ножиці, папір»
  • Найкращий анімаційний фільм – «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»
  • Найкращий фільм на іноземній мові – «Емілія Перес»
  • Найкращий документальний фільм – «Супермен: Історія Крістофера Ріва»
  • Найкраща операторська робота – Лу Кроулі, «Бруталіст»
  • Найкращий дитячий та сімейний фільм – «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»
  • Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера: Річ Пеппіатт за «Кнікап»
  • Найкращий макіяж/зачіски – «Субстанція»
  • Найкращий дизайн костюмів – «Зла: Казка про відьму Заходу. Частина 1»
  • Премія «Висхідна зірка»: Девід Джонсон
  • Премія BAFTA за видатний внесок у кіномистецтво: Ворік Девіс

Раніше анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».

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Теги: Велика Британія Україна актор премія фільм

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