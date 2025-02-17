У Великобританії пройшла премія BAFTA 2025: список переможців

Церемонія нагородження 2025 року відбулася 16 лютого в Лондоні

У Лондоні відбулася церемонія вручення премії BAFTA. Перемогу в категорії «Найкращий британський короткометражний фільм» здобула стрічка «Камінь, ножиці, папір». У стрічці знялися такі українські актори як Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко. Про це стало відомо з сайту премії.

Фільм присвячений темі війни в Україні та заснований на реальних подіях. Його хронометраж становить 20 хвилин. Головну роль Івана зіграв Олександр Рудинський, а його батька – Сергій Калантай. Також у фільмі з'явилися Юрій Радіонов і Олександр Яценко.

Серед інших номінантів у цій категорії були такі фільми:

«Маріон»

«Молоко»

«Камінь, ножиці, папір» – переможець

«Кишкова інфекція»

«Квіти стоять мовчки, як свідки»

«Бути свідком»

Список переможців премії BAFTA 2025

Найкращий фільм – «Конклав»

Найкращий адаптований сценарій – «Конклав»

Найкращий звук – «Дюна 2»

Найкращі візуальні ефекти – «Дюна 2»

Найкращий саундтрек – Деніел Блумберг, «Бруталіст»

Найкращий монтаж – «Конклав»

Найкращий режисер – Брейді Корбет за «Бруталіст»

Найкращий актор – Едрієн Броуді за роль у «Бруталіст»

Найкраща акторка – Майкі Медісон за роль у «Анора»

Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін за роль у «Справжній біль»

Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана за роль у «Емілія Перес»

Найкращий акторський склад – «Анора»

Найкращий оригінальний сценарій – Джессі Айзенберг за «Справжній біль»

Найкращий короткометражний фільм – «Камінь, ножиці, папір»

Найкращий анімаційний фільм – «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»

Найкращий фільм на іноземній мові – «Емілія Перес»

Найкращий документальний фільм – «Супермен: Історія Крістофера Ріва»

Найкраща операторська робота – Лу Кроулі, «Бруталіст»

Найкращий дитячий та сімейний фільм – «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»

Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера: Річ Пеппіатт за «Кнікап»

Найкращий макіяж/зачіски – «Субстанція»

Найкращий дизайн костюмів – «Зла: Казка про відьму Заходу. Частина 1»

Премія «Висхідна зірка»: Девід Джонсон

Премія BAFTA за видатний внесок у кіномистецтво: Ворік Девіс

Раніше анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».