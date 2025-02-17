У Великобританії пройшла премія BAFTA 2025: список переможців
Церемонія нагородження 2025 року відбулася 16 лютого в Лондоні
У Лондоні відбулася церемонія вручення премії BAFTA. Перемогу в категорії «Найкращий британський короткометражний фільм» здобула стрічка «Камінь, ножиці, папір». У стрічці знялися такі українські актори як Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко. Про це стало відомо з сайту премії.
Фільм присвячений темі війни в Україні та заснований на реальних подіях. Його хронометраж становить 20 хвилин. Головну роль Івана зіграв Олександр Рудинський, а його батька – Сергій Калантай. Також у фільмі з'явилися Юрій Радіонов і Олександр Яценко.
Серед інших номінантів у цій категорії були такі фільми:
- «Маріон»
- «Молоко»
- «Камінь, ножиці, папір» – переможець
- «Кишкова інфекція»
- «Квіти стоять мовчки, як свідки»
- «Бути свідком»
Список переможців премії BAFTA 2025
- Найкращий фільм – «Конклав»
- Найкращий адаптований сценарій – «Конклав»
- Найкращий звук – «Дюна 2»
- Найкращі візуальні ефекти – «Дюна 2»
- Найкращий саундтрек – Деніел Блумберг, «Бруталіст»
- Найкращий монтаж – «Конклав»
- Найкращий режисер – Брейді Корбет за «Бруталіст»
- Найкращий актор – Едрієн Броуді за роль у «Бруталіст»
- Найкраща акторка – Майкі Медісон за роль у «Анора»
- Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін за роль у «Справжній біль»
- Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана за роль у «Емілія Перес»
- Найкращий акторський склад – «Анора»
- Найкращий оригінальний сценарій – Джессі Айзенберг за «Справжній біль»
- Найкращий короткометражний фільм – «Камінь, ножиці, папір»
- Найкращий анімаційний фільм – «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»
- Найкращий фільм на іноземній мові – «Емілія Перес»
- Найкращий документальний фільм – «Супермен: Історія Крістофера Ріва»
- Найкраща операторська робота – Лу Кроулі, «Бруталіст»
- Найкращий дитячий та сімейний фільм – «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»
- Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера: Річ Пеппіатт за «Кнікап»
- Найкращий макіяж/зачіски – «Субстанція»
- Найкращий дизайн костюмів – «Зла: Казка про відьму Заходу. Частина 1»
- Премія «Висхідна зірка»: Девід Джонсон
- Премія BAFTA за видатний внесок у кіномистецтво: Ворік Девіс
Раніше анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».
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