  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В Одеській області зіткнулися два автомобілі, загинула людина

    • Розсилка
    Внаслідок зіткнення автомобіля Skoda та &laquo;Славути&raquo;, що рухалися в напрямку Одеси, водій останньої загинув на місці - В Одеській області зіткнулися два автомобілі, загинула людина
    Внаслідок зіткнення автомобіля Skoda та «Славути», що рухалися в напрямку Одеси, водій останньої загинув на місці

    ДТП сталася на 420-му кілометрі траси «Одеса – Київ», біля повороту на село Єреміївка

    На Одещині на трасі «Одеса – Київ» зіткнулися два автомобілі, один водій загинув. Про це повідомляють у відділі поліції Одеської області.

    Читайте також

    Зазначається, що ДТП сталася на 420-му кілометрі траси «Одеса – Київ», біля повороту на село Єреміївка.

    «Внаслідок зіткнення автомобіля Skoda та «Славути», що рухалися в напрямку Одеси, водій останньої загинув на місці», - повідомляє поліція.

    1_53

    На місце приїхала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області та слідчо-оперативна група Роздільнянського відділу поліції.

    Встановлюються причини аварії та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 5 липня також на автошляху Одеса-Київ сталася смертельна ДТП.

    Як повідомлялося, через напад епілепсії водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП в центрі Києва (фото, відео)

    Читайте також
    ДТП Київ Одеса смерть водій розслідування поліція село
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ