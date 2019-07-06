В Одеській області зіткнулися два автомобілі, загинула людина



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Внаслідок зіткнення автомобіля Skoda та «Славути», що рухалися в напрямку Одеси, водій останньої загинув на місці

ДТП сталася на 420-му кілометрі траси «Одеса – Київ», біля повороту на село Єреміївка

На Одещині на трасі «Одеса – Київ» зіткнулися два автомобілі, один водій загинув. Про це повідомляють у відділі поліції Одеської області.

Зазначається, що ДТП сталася на 420-му кілометрі траси «Одеса – Київ», біля повороту на село Єреміївка.

«Внаслідок зіткнення автомобіля Skoda та «Славути», що рухалися в напрямку Одеси, водій останньої загинув на місці», - повідомляє поліція.

На місце приїхала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області та слідчо-оперативна група Роздільнянського відділу поліції.

Встановлюються причини аварії та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 5 липня також на автошляху Одеса-Київ сталася смертельна ДТП.

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