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На Херсонщині скоротили тривалість комендантської години – скільки тепер вона триває

Ірина Луцак
glavcom.ua
На Херсонщині скоротили тривалість комендантської години – скільки тепер вона триває
Зміни впровадять з 1 квітня 2024 року
фото з відкритих джерел

Скорочення комендантської години пов'язане зі збільшенням світлового дня – керівник ОВА

По всій території Херсонської області скоротили тривалість комендантської години. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 22 березня 2024 року. Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З 1 квітня 2024 року, за даними Прокудіна, комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00. Це пов'язано зі збільшенням світлового дня.

«Також під час засідання Ради області проаналізували роботу військо-лікарських комісій, обговорили подальше відновлення об’єктів, які були пошкоджені російськими обстрілами та ухвалили рішення про придбання необхідних будівельних матеріалів для ремонту найпростіших укриттів та проведення тимчасового ремонту житла і соціальних об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Минулого року у Херсоні з 24 березня комендантська година тривала з 20:00 по 06:00 ранку.

Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області розглянула можливість запровадити на весняно-літній період рух приміських поїздів.

Як повідомлялося раніше, Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

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Теги: Херсонщина комендантська година

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