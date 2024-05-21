Водіїв у Німеччині може незабаром чекати новий податок: подробиці

Транспортна інфраструктура Німеччини перебуває у старому стані. Експерти закликають усіх водіїв зробити фінансовий внесок у їх відновлення

У Німеччині може з'явитись новий податок для водіїв. У весняній доповіді Німецька рада економічних експертів, широко відома як Wirtschaftsweise, висловилася за введення податку на автомобілі. Цей податок має допомогти модернізувати та розширити застарілу транспортну інфраструктуру Німеччини. Про це пише Aussiedlerbote.

Згідно з доповіддю, диференціація в залежності від ваги може мати сенс для стягнення плати за проїзд, оскільки важчі автомобілі зношують інфраструктуру більше, ніж легкі. Занедбаний стан транспортної інфраструктури все частіше призводить до пробок на автобанах та низької надійності залізничного транспорту – іншими словами, до поганих умов для економічної діяльності в Німеччині.

На думку експертів, зростаючий обсяг перевезень найближчими роками створить ще більше навантаження на інфраструктуру. Згідно з доповіддю, існуюча плата за проїзд вантажівок робить значний внесок у покриття витрат федерального уряду на транспорт.

Крім вантажівок, за оновлення та розширення інфраструктури мають платити і водії легкових автомобілів. Поки що експерти залишають відкритим питання про те, наскільки дорого це може коштувати німецьким автомобілістам.

У 2019 році запланована плата за проїзд на автомобілі в Німеччині була зупинена Європейським судом як незаконна через помилки у її проектуванні. Однак у принципі запровадження плати за проїзд на основі відстані не становить проблеми і вже давно стало реальністю у 16 європейських країнах.

Пропозиція щодо нового підходу до стягування плати за проїзд автомобілів міститься в окремому розділі доповіді, присвяченій кліматично нейтральній реорганізації вантажних перевезень. Крім плати за проїзд більшість членів Ради виступають за те, щоб зосередитися на електричних вантажівках, але для цього держава має зосередитись на розвитку зарядної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що німецька федеральна земля Саксонія вимагає від влади Німеччини запровадити жорсткий прикордонний контроль на кордонах із Чехією та Польщею, щоб перекрити потік нелегальних мігрантів.