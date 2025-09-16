Головна Країна Події в Україні
В одному з міст України пройдуть масштабні перевірки документів та огляди авто

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В одному з міст України пройдуть масштабні перевірки документів та огляди авто

Буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів

Служба безпеки проводитиме безпекові заходи на території м. Львів з 16 до 18 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління СБУ у Львівській області.

До заходів також будуть залучені Національна поліція, патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія. Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

«Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення безпекових заходів будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», – йдеться у заяві.

До слова, Служба безпеки та Нацполіція зранку 29 липня проводили безпекові заходи у Деснянському районі Києва.

Теги: СБУ Львів

