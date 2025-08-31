Головна Країна Кримінал
У Львові сталася стрілянина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Львові сталася стрілянина
фото: suspilne.media

Постріли лунали поблизу McDonald`s

Увечері в неділю, 31 серпня, у місті Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. На місце події прибув наряд поліції і карети швидкої допомоги. Як інформує «Главком», про це повідомило «Суспільне.Львів».

За свідченням очевидців, вогонь з пістолета відкрив чоловік, за яким бігло двоє осіб. Постріли лунали поблизу McDonald`s та фірмового магазину «Рошен».

Свідки стверджують, що переслідувачі наздогнали стрільця.

Тим часом, Поліція Львівської області повідомила, що внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка, який ймовірно здійснив постріли, затримано.

У Львові сталася стрілянина фото 1

«Повідомлення про стрільбу надійшло близько 20:20. Подія сталась на вулиці Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета. До прибуття поліції зловмисника затримали перехожі. Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався. Проводиться перевірка. Вирішується питання правової кваліфікації події», – сказано у повідомленні правоохоронців.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo. 

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

Теги: Львів поліція стрілянина конфлікт

