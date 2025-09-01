У Львові відбувається парастас за Андрієм Парубієм: трансляція

Парубія буде поховано на Личаківському кладовищі

Сьогодні, 1 вересня, Львів прощається з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня. В Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбувається парастас. За даними поліції, прийшло понад 500 людей, повідомляє кореспондент «Главкома».

Попри те, що навколо Архикатедрального Собору багато людей, навколо зберігається тиша. На парастас приїхало багато політиків та колег Андрія Парубія, серед яких нардеп чотирьох скликань, голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський, народний депутат Микола Княжицький, нардепка Марія Іонова, мер Києва Віталій Кличко.

Хоча біля Архикатедрального Собору святого Юра зібралося багато людей, громадяни зберігають спокій та повагу один до одного фото: glavcom.ua

Нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський та народний депутат Микола Княжицький біля церкви фото: glavcom.ua

Родина Андрія Парубія біля собору фото: glavcom.ua

На прощання з Парубієм прийшли львівʼяни, громадські діячі та політики. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко, депутати від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв і Софія Федина, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.

Нардепи від ЄС Володимир Ар'єв та Софія Федина фото: glavcom.ua

Голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко фото: glavcom.ua

Віталій Кличко приїхав до Львова, аби провести в останню путь Андрія Парубія фото: glavcom.ua

В Архикатедральному Соборі святого Юра відбувається парастас фото: glavcom.ua

Люди прийшли попрощатися з Парубієм фото: glavcom.ua

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. О 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. Після цього Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, «Радіо Свобода» з посиланням на джерела повідомило, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ.

За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Зазначається, що львівʼянин почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками РФ, які нібито надали йому інформацію, що син загинув. Зі слів підозрюваного, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії в війні проти України і, навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв’язанні.

Підозрюваний, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам у РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив «неодноразово». У подальшому, продовжуючи спілкування з представниками з РФ, він почав підготовку до вбивства: отримав зброю, придбав спорядження – велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком.

Раніше Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації. Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. Також з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі.