На війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник
Артист балету долучився до колективу Львівської національної опери у жовтні 2024 року
На фронті загинув артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник. Він долучився до Збройних сил у червні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу опери.
Як зазначається, Дмитро долучився до колективу Львівської національної опери у жовтні 2024 року. Коли саме та на якому напрямку обірвалося життя артиста та військового станом на зараз невідомо.
«Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла пам’ять Герою. Деталі щодо поховання Дмитра Пасічника будуть відомі згодом», – йдеться в заяві.
Крім того, про загибель Пасічника повідомив також Львівський національний університет імені Івана Франка, випускником якого був артист балету. Він закінчив факультет культури й мистецтв за напрямом «Хореографія» у 2022 році. У тому ж році вступив на магістратуру за цим же напрямком.
До слова, на фронті загинув актор Юрій Феліпенко. На початку повномасштабної війни зірка приєднався до одного з підрозділів київської територіальної оборони. Паралельно він волонтерив та продовжував виходити на сцену Театру на Подолі. У квітні 2024 року Феліпенко мобілізувався до лав ЗСУ у складі БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади.
Коментарі — 0