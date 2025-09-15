На війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник

Артист балету долучився до колективу Львівської національної опери у жовтні 2024 року

На фронті загинув артист балету Львівської національної опери Дмитро Пасічник. Він долучився до Збройних сил у червні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу опери.

Як зазначається, Дмитро долучився до колективу Львівської національної опери у жовтні 2024 року. Коли саме та на якому напрямку обірвалося життя артиста та військового станом на зараз невідомо.

Пасічник закінчив факультет культури й мистецтв за напрямом «Хореографія» фото: Facebook/LNU-Dance.Ivan Franko Lviv National University

«Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла пам’ять Герою. Деталі щодо поховання Дмитра Пасічника будуть відомі згодом», – йдеться в заяві.

Крім того, про загибель Пасічника повідомив також Львівський національний університет імені Івана Франка, випускником якого був артист балету. Він закінчив факультет культури й мистецтв за напрямом «Хореографія» у 2022 році. У тому ж році вступив на магістратуру за цим же напрямком.

До слова, на фронті загинув актор Юрій Феліпенко. На початку повномасштабної війни зірка приєднався до одного з підрозділів київської територіальної оборони. Паралельно він волонтерив та продовжував виходити на сцену Театру на Подолі. У квітні 2024 року Феліпенко мобілізувався до лав ЗСУ у складі БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади.