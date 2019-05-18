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    Події в Україні

    В окупованому Криму відбулась неузгоджена з «владою» акція до 75-ї річниці депортації кримських татар

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    В окупованому Криму відбулась неузгоджена з «владою» акція до 75-ї річниці депортації кримських татар

    Наглядали за учасниками 20 правоохоронців

    В анексованому Росією Сімферополі активісти влаштували неузгоджену з окупаційною «владою» акцію до 75-ї річниці депортації кримських татар. Про це повідомляє «Громадське».

    Близько сотні людей прийшли до пам'ятного каменя поблизу залізничного вокзалу. Почали акцію з традиційної молитви — дуа.

    Дехто тримав у руках національні прапори, червоні гвоздики.

    «Сьогодні день пам'яті тим людям, яких виселили в 44 році у Середню Азію, на Урал, у Сибір», — сказала одна з учасниць акції.

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    Інша учасниця акції прийшла з плакатом, на якому приклеїла фотографію свого діда Ехата Меїна.

    «У 37 році його репресували, і ми не знаємо, що з ним сталося — його посадили, розстріляли», — розповіла вона, додаючи, що його дружина померла в перші роки депортації.

    Наглядали за учасниками 20 правоохоронців.

    Раніше повідомлялося, що постпред України при ООН передав генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».

    Нагадаємо, згідно з постановою Верховної Ради України, 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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