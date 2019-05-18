Джамала про депортацію кримських татар: «Кожного 18 травня я мрію зупинити час»



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Українська співачка Джамала

«Шкода, що люди не роблять висновків», - Джамала

Українська співачка Джамала вважає, що трагедія депортації кримських татар у 1944 році насправді ближче, ніж ми думаємо. Про це вона написала в Інстаграмі.

«Неможливо уявити себе в такі моменти, дуже страшно від цього. Здається, багато часу минуло, 1944 рік далеко, але, насправді, ця трагедія ближче, ніж ми думаємо. І сьогодні бачу сльози на очах наших дітей, жінок, людей похилого віку, чоловіків, яких забирають ні за що. Мені шкода, що люди не роблять висновків. Дуже хочеться, щоб ми всі пам'ятали, знали про цей день», - пише Джамала.

Співачка зізналася, що кожного 18 травня вона мріє мати здатність зупиняти час і міняти історію, щоб дати людям можливість не робити таких помилок.

«Цей день для мене завжди болючий. Для мене це історія мого роду, мого народу. День депортації, день смерті, день геноциду кримськотатарського народу. Їх вбивали, знущалися з них. Ми маємо пам'ятати заради людей, заради всіх них. Вони не розуміли, за що вони помирають», - підкреслила Джамала.

Раніше повідомлялося, що постпред України при ООН передав генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».

Нагадаємо, згідно з постановою Верховної Ради України, 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.