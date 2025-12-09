Під Москвою розбився військовий літак Ан-22

За попередньою версією, борт належав Міноборони Росії

Літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Падіння сталося в Фурмановському районі. На місці працюють екстрені служби, про постраждалих інформації немає.

За попередньою версією, борт належав Міноборони Росії. У міністерстві інформацію про інцидент поки не коментували.

Транспортний літак Ан-22 «Антей» призначений для перевезення важкої великогабаритної техніки і військ, висадки повітряних десантів, транспортування поранених. Влітку 2024 року Повітряно-космічні сили Росії повідомили, що військово-транспортна авіація припиняє експлуатацію зазначених літаків.

Раніше у російському Хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії «Росія». Під час польоту у літака російського виробництва SSJ100 («Сухой Суперджет») відірвалася частина обшивки.

Також у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно.