Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під Москвою розбився військовий літак Ан-22

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Під Москвою розбився військовий літак Ан-22
фото: ТАСС (ілюстративне)

За попередньою версією, борт належав Міноборони Росії

Літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Падіння сталося в Фурмановському районі. На місці працюють екстрені служби, про постраждалих інформації немає.

За попередньою версією, борт належав Міноборони Росії. У міністерстві інформацію про інцидент поки не коментували.

Транспортний літак Ан-22 «Антей» призначений для перевезення важкої великогабаритної техніки і військ, висадки повітряних десантів, транспортування поранених. Влітку 2024 року Повітряно-космічні сили Росії повідомили, що військово-транспортна авіація припиняє експлуатацію зазначених літаків.

Раніше у російському Хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії «Росія». Під час польоту у літака російського виробництва SSJ100 («Сухой Суперджет») відірвалася частина обшивки.

Також у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно.

Теги: авіакатастрофа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах
У Красноярську після вибухів біля ТЕЦ спалахнули склади
7 грудня, 22:35
Гринів радить Зеленському не підписувати угоди з Росією до виборів у США
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському
5 грудня, 09:05
Поставки російської нафти після вибуху залишаються стабільними
Орбан запевнив, що вибух на «Дружбі» не порушив поставки нафти РФ до Угорщини
3 грудня, 22:05
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
РФ перекидає мобілізованих з окупованих територій до штурмових рот з високими втратами
РФ перекидає мобілізованих з окупованих територій до штурмових рот з високими втратами
19 листопада, 05:29
Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях
Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях
19 листопада, 01:26
Пошкоджені колії внаслідок атаки РФ
«Укрзалізниця» під прицілом: віцепрем’єр повідомив про нову загрозу для підприємства
15 листопада, 17:18
Тарасова назвала безумством внесення Петросян та Горбачової до бази «Миротворця»
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»
13 листопада, 16:48
З початку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ МП
Ідеальні агенти в рясах
11 листопада, 15:17

Соціум

Під Москвою розбився військовий літак Ан-22
Під Москвою розбився військовий літак Ан-22
Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»
Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»
На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені
На іспанському курорті туристів змила гігантська хвиля: є загиблі та поранені
Дрони атакували завод у Чебоксарах (відео)
Дрони атакували завод у Чебоксарах (відео)
Китаєць влаштував різанину на пляжі через подряпину на авто
Китаєць влаштував різанину на пляжі через подряпину на авто
Найкращі країни для роботи іноземців у 2025 році: рейтинг
Найкращі країни для роботи іноземців у 2025 році: рейтинг

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua