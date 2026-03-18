Трамп планує використати війну в Україні для розколу альянсу Росії та Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: The White house/Facebook

Партнерство Путіна та Сі Цзіньпіна базується на спільній ідеологічній ворожості до демократичних цінностей США, тому розірвати відносини майже неможливо 

Адміністрація Дональда Трампа розглядає припинення війни в Україні не лише як регіональне врегулювання, а як частину глобальної стратегії з ізоляції Китаю. За даними джерел Politico, Білий дім сподівається, що надання Росії економічних стимулів та американських інвестицій зможе відтягнути Москву від союзу з Пекіном, змінивши світовий баланс сил на користь Заходу. Про це пише «Главком».

Стратегічна логіка команди Трампа, зокрема Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, базується на переконанні, що саме Китай є головною геополітичною загрозою для США. У Вашингтоні вважають, що нинішня залежність Росії від Китаю як «молодшого партнера» є вигідною Пекіну, оскільки він отримує дешеві енергоносії (субсидії на суму понад $100 млрд на рік) та стратегічний тил. Розрив цього альянсу за моделлю «зворотного Кісінджера» – коли під час Холодної війни США зблизилися з Китаєм проти СРСР – зараз є ключовим завданням адміністрації.

Ці зусилля вже проявляються в інших регіонах: тиск на Венесуелу, Кубу та Іран також спрямований на обмеження китайського впливу та каналів постачання нафти за заниженими цінами. Нещодавні переговори Віткоффа та Кушнера з радником Путіна Кирилом Дмитрієвим американська сторона назвала «продуктивними», підтверджуючи готовність до подальшого діалогу.

Однак в Україні та серед багатьох західних експертів панує скептицизм. Українські посадовці нагадують, що подібні спроби «задобрити» Росію в минулому завершилися масштабною війною. Критики зазначають, що партнерство Путіна та Сі Цзіньпіна базується на спільній ідеологічній ворожості до демократичних цінностей США, що робить їхній союз майже непорушним. Навіть у Держдепартаменті США визнають, що повний розрив зв'язків між Москвою та Пекіном буде надзвичайно важким завданням, оскільки Росія наразі міцно утримує роль стратегічної глибини для Китаю.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо російського диктатора Володимира Путіна. За словами американського лідера, очільник Кремля відчуває страх перед військовою міццю Сполучених Штатів та сучасним озброєнням, яке є в розпорядженні Вашингтона. 

Нагадаємо, мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.

