«Ало, це хто?» Новий трек Victoria Niro розриває мережу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Після приголомшливого успіху пісні «Питання є – питань нема» співачка не збавляє обертів
фото з відкритих джерел

Співачка випустила кліп на пісню «Ало, це хто?», в якій висміює людей, що з’являються у житті саме тоді, коли про них забули

Авторка мегахіта «Питань нема», який підірвав соцмережі, співачка Victoria Niro презентувала нову роботу – трек «Ало, це хто?». За останніми даними, відео лише за лічені години перетнуло позначку у 10 тис. переглядів і продовжує активно зростати в трендах, інформує «Главком».

У пісні співачка висміює людей, які раптово з’являються у житті саме тоді, коли про них вже давно забули.

Над створенням працювала наступна команда: текст написав Олег Козачук (Шершень), за музику відповідала сама Вікторія, а фінальне звучання забезпечив Павло Яворський.

Відомо, що візуальну частину кліпу реалізували у Львові.

Режисер Віталій Слодиницький зняв відео, у якому, окрім самої Вікторії, з’явилися її музиканти – Віктор Герчаківський та Юрій Присяжний. Їхня присутність додала кліпу драйву живого виступу та особливої харизми.

Зауважимо, артистка досить гучно заявила про себе наприкінці літа 2025 року. Тоді виконавиця випустила пісню «Питання є – питань нема», яка швидко завірусилась в мережі та стала популярною. Зокрема, композиція на різних стримінгових платформах зібрала чимало переглядів.

Хіт «Питання є – питань нема»

Співачка зізнається що завдяки цій пісні вона заробила значні кошти. Хіт приніс співачці $30 тис., щоправда, це сума без вирахування відсотку для стримінгових платформ.

«На цій пісні я заробила десь $30 тис., але це всі стримінгові платформи. $30 тис. – це як загальна сума. Відсоток стримінги забирають», – говорить виконавиця.

Артистка також активно виступає на корпоративах. Приватний виступ знаменитості коштує шість тисяч доларів.

«Скажу так, на цій пісні я заробила ще більше, бо було дуже багато корпоративів. Усі чекають саме на цю пісню», – говорить артистка.

«Главком» писав, що співачка Ірина Білик презентувала спільну пісню з донькою власника АТБ. Народна артистка Ірина Білик випустила нову пісню «Не ти, а я» в дуеті зі співачкою Анною Буткевич донькою бізнесмена та власника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича. Виконавиці заспівали про кохання та розповіли, які сенси криє їхня нова пісня. 

У центрі пісні – момент істини, коли відповідальність за власні почуття стає актом внутрішньої свободи. Це історія про усвідомлення: інколи справжня гідність полягає не в боротьбі, а в здатності сказати «я» і зробити крок уперед».

пісня співачка Україна

