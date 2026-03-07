«Ало, це хто?» Новий трек Victoria Niro розриває мережу

Після приголомшливого успіху пісні «Питання є – питань нема» співачка не збавляє обертів

Співачка випустила кліп на пісню «Ало, це хто?», в якій висміює людей, що з’являються у житті саме тоді, коли про них забули

Авторка мегахіта «Питань нема», який підірвав соцмережі, співачка Victoria Niro презентувала нову роботу – трек «Ало, це хто?». За останніми даними, відео лише за лічені години перетнуло позначку у 10 тис. переглядів і продовжує активно зростати в трендах, інформує «Главком».

У пісні співачка висміює людей, які раптово з’являються у житті саме тоді, коли про них вже давно забули.

Над створенням працювала наступна команда: текст написав Олег Козачук (Шершень), за музику відповідала сама Вікторія, а фінальне звучання забезпечив Павло Яворський.

Відомо, що візуальну частину кліпу реалізували у Львові.

Режисер Віталій Слодиницький зняв відео, у якому, окрім самої Вікторії, з’явилися її музиканти – Віктор Герчаківський та Юрій Присяжний. Їхня присутність додала кліпу драйву живого виступу та особливої харизми.

Зауважимо, артистка досить гучно заявила про себе наприкінці літа 2025 року. Тоді виконавиця випустила пісню «Питання є – питань нема», яка швидко завірусилась в мережі та стала популярною. Зокрема, композиція на різних стримінгових платформах зібрала чимало переглядів.

Хіт «Питання є – питань нема»

Співачка зізнається що завдяки цій пісні вона заробила значні кошти. Хіт приніс співачці $30 тис., щоправда, це сума без вирахування відсотку для стримінгових платформ.

«На цій пісні я заробила десь $30 тис., але це всі стримінгові платформи. $30 тис. – це як загальна сума. Відсоток стримінги забирають», – говорить виконавиця.

Артистка також активно виступає на корпоративах. Приватний виступ знаменитості коштує шість тисяч доларів.

«Скажу так, на цій пісні я заробила ще більше, бо було дуже багато корпоративів. Усі чекають саме на цю пісню», – говорить артистка.

