Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)
фото: скриншот з відео

З’явилася інформація про вибух і пожежу в мікрорайоні Козачка

У ніч на 21 серпня в районі Фіолента біля тимчасово окупованого Севастополя пролунали два потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Згодом з’явилася інформація про вибух і пожежу в мікрорайоні Козачка. Попередньо йдеться про падіння бойового безпілотника, начиненого тротилом. На місці видно густий чорний дим.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Також 21 серпня Воронезьку область Росії атакували безпілотники. Унаслідок падіння дронів без електрики залишаються кілька сіл.

За даними губернатора, в результаті падіння безпілотника пошкоджено об'єкт енергетики. Затримано низку пасажирських поїздів. Оперативні служби готуються розпочати усунення наслідків.

Читайте також:

Теги: Севастополь Крим вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа в Одесі після російського удару
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа
19 серпня, 22:24
В окупованому Єнакієве розгорілася масштабна пожежа після атаки БпЛА
Окуповане Єнакієве масовано атакували безпілотники
14 серпня, 23:56
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
У Росії за останній рік почали частіше обвалюватись будинки
У РФ зростає кількість обвалених будинків: приголомшлива статистика за 2025 рік
6 серпня, 17:15
Мобільний інтернет буде віялово відключатись за федеральною командою
У Криму окупанти почнуть вимикати мобільний інтернет на декілька днів
5 серпня, 17:27
ППО працювала на Одещині
На Одещині прогримів вибух
5 серпня, 02:42
У Росії лунали вибухи
Безпілотники атакують Росію: у яких містах пролунали вибухи
4 серпня, 03:35
Трамп: Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч
1 серпня, 05:54
Інцидент з піснею Сердючки стався 26 липня у нічному клубі, розташованому в селі Піщане Бахчисарайського району
В окупованому Криму директора нічного клубу оштрафували за пісню Вєркі Сердючки
29 липня, 05:38

Події в Україні

Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні: деталі нічної атаки
РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні: деталі нічної атаки
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
Львів: фото з місць ліквідації наслідків російських ударів
Атака на Мукачево: влада назвала мішень росіян
Атака на Мукачево: влада назвала мішень росіян
Атака на Львів: пошкоджено десятки будинків, є поранені та загибла (оновлено)
Атака на Львів: пошкоджено десятки будинків, є поранені та загибла (оновлено)
В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)
В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
9170
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
6080
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
4945
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
4455
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua