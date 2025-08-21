В окупованому Севастополі після вибухів спалахнула пожежа (відео)

З’явилася інформація про вибух і пожежу в мікрорайоні Козачка

У ніч на 21 серпня в районі Фіолента біля тимчасово окупованого Севастополя пролунали два потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Згодом з’явилася інформація про вибух і пожежу в мікрорайоні Козачка. Попередньо йдеться про падіння бойового безпілотника, начиненого тротилом. На місці видно густий чорний дим.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Також 21 серпня Воронезьку область Росії атакували безпілотники. Унаслідок падіння дронів без електрики залишаються кілька сіл.

За даними губернатора, в результаті падіння безпілотника пошкоджено об'єкт енергетики. Затримано низку пасажирських поїздів. Оперативні служби готуються розпочати усунення наслідків.