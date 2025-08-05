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На Одещині прогримів вибух

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Одещині прогримів вибух
ППО працювала на Одещині
фото з відкритих джерел

Наразі влада не коментувала вибух, що пролунав та не повідомляла про наслідки

У ніч на 5 серпня на Одещині пролунав потужний вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

О 02:27 Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістики з півдня. Згодом стало відомо, що швидкісна ціль рухається на Одещині.

Після цього моніторингові канали повідомили, що вибух пролунав в межах Білгород-Дністровського району Одещини. За повідомленням Telegram-каналу monitor, ворог застосував одну балістичну ракету «Іскандер-М».

Наразі влада не коментувала вибух, що пролунав та не повідомляла про наслідки.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. 

До слова, у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Внаслідок російського удару виникла пожежа на легендарному одеському ринку «Привоз».

Як повідомлялось, Росія атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження

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Теги: вибух Одещина

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